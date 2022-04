YouTube apresenta instabilidade técnica no Brasil e no exterior

O site e o aplicativo do YouTube, usados para assistir e compartilhar vídeos, apresentaram instabilidades nesta terça, 12. O problema ocorreu tanto no Brasil como no exterior, e usuários relataram dificuldades para conectar no aplicativo em televisões, para alternar contas e visualizar opções na barra lateral do site. O site DownDetector registrou um aumento de reclamações a partir das 16h no Brasil, chegando ao pico de 393 às 17h39. Nas últimas atualizações, ainda haviam mais de 255 críticas ao funcionamento do site. Em sua conta no Twitter, o YouTube disse ter conhecimento da instabilidade. “Recebendo relatos de todo o mundo que alguns de vocês estão tendo problemas com certos recursos nos serviços do YouTube (logar, trocar de contas e usar a barra de navegação) – estamos cientes e trabalhando para consertar”, escreveu a empresa. Em um link disponibilizado para acompanhar as atualizações sobre o assunto, a empresa também disse ter recebido relatos de mensagens de “sem internet” aparecendo erroneamente e problemas em recursos do YouTube Studio, usado por criadores de conteúdo. Por volta das 21h, o YouTube informou que acreditava que todos os problemas tinham sido resolvidos através de um canal direto com os usuários.

Getting reports from around the 🌎 that some of you are having trouble with certain features across YouTube services (e.g. logging in, switching accounts & using the navigation bar) – we’re aware & working on a fix.

Sharing updates as we have them here → https://t.co/wOtEBLiWAC

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 12, 2022