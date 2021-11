TV Jovem Pan News estreia programa sobre o agronegócio

Sob o comando da jornalista Kellen Severo, o ‘Hora H do Agro’ vai debater e analisar os principais temas que marcaram a semana em todo o setor; a cada domingo, um programa inédito às 6h

Divulgação/Jovem Pan A jornalista Kellen Severo nos estúdios da TV Jovem Pan News em São Paulo



A TV Jovem Pan News vai aumentar o tempo de cobertura dedicado ao agronegócio na sua grade de programação. Estreia neste domingo, 7, o “Hora H do Agro”, um programa com uma hora de duração que será exibido às 6h, com reprises durante a semana. A apresentação e produção de conteúdo será da jornalista Kellen Severo, colunista do site da Jovem Pan, que receberá convidados para avaliar com profundidade os principais assuntos que impactam o dia a dia do setor que mais cresce na economia brasileira. Os boletins da coluna “Hora H do Agro” veiculados todas às segundas, quartas e sextas-feiras também continuarão a ser exibidos no Jornal da Manhã, com transmissão nacional.

A Jovem Pan, maior grupo de radiodifusão da América Latina, estreou nas telinhas no dia 27 de outubro, nas principais operadoras de TV por assinatura. Está nas frequências 576 da Claro, 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY, do aplicativo de streaming DIRECTV GO e na Oi Play. Além disso, é possível assistir também pelas antenas parabólicas, canal 7, pelo Panflix, o aplicativo de streaming, e pelo portal da Jovem Pan. A emissora nasce carregando o DNA de quase 80 anos de sucesso no rádio e em plataformas de streaming, com foco em notícias factuais, esportes, opinião e entretenimento. A cobertura terá como principais atributos a agilidade e a objetividade, características da linguagem do rádio, liderados por um time de comentaristas e especialistas nos mais diversos temas para a cobertura de notícias do Brasil e do mundo. A robusta programação da TV Jovem Pan News inicia com o já tradicional programa jornalístico Jornal da Manhã, que mantém umas das maiores audiências da programação diária do grupo. Também estão na grade Os Pingos Nos Is, Três em Um e Direto ao Ponto, além de programas de entretenimento como Morning Show, Pânico e Mulheres Positivas. As novidades ficam com as estreias do Headline News, um jornal de hora em hora com as principais notícias do momento, e do Jornal da Jovem Pan, que trará reportagens e análises aprofundadas ao final do dia.