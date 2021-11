TV Jovem Pan News terá Caio Coppolla no horário nobre

Comentarista político estreia neste mês o novo programa Boletim Coppolla e retorna para a casa onde foi revelado em 2019

O Grupo Jovem Pan anuncia a contratação do comentarista político Caio Coppolla, revelado pela rádio em 2019. “É um reforço de peso para o nosso jornalismo de opinião. E era o nome mais pedido pela audiência”, afirma Tutinha, presidente do grupo, ao assinar o contrato. Coppolla apresentará um novo programa, o Boletim Coppolla, com estreia prevista para este mês, na TV Jovem Pan News, na Rádio Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Pela internet, o programa será exibido via YouTube exclusivamente no canal oficial do comentarista: youtube.com/CaioCoppolla . O Boletim vai ao ar à noite em horário nobre, com reprise pela manhã – durante o Jornal da Manhã – e na programação da tarde. Com linguagem sintética e didática, o programa trará um formato inovador às noites da TV e da rádio, abordando um tema específico e combinando os editoriais incisivos de Coppolla a entrevistas com especialistas e autoridades públicas.

Na sua conta de Instagram, @BoletimCoppolla , o comentarista agradeceu ao público e celebrou a liberdade de expressão com poesia. “Assinei contrato de exclusividade para rádio e TV com a Jovem Pan News, uma emissora ao mesmo tempo tradicional e disruptiva, em que impera a liberdade de expressão. Ter um programa que leva meu nome na grade da Jovem Pan é uma imensa honra; ser o redator, apresentador e editor do Boletim será uma tremenda responsabilidade; mas o sentimento que prevalece é o de alegria. Me sinto como Manuel Bandeira em sua utopia ‘Pasárgada’, que parafraseio aqui: ‘Fui-me embora para a Pan; Lá sou amigo do rei; Lá terei o programa que eu quero; Falando o que escolherei’.”

“Seja bem-vindo, Coppolla”, afirma a direção do Grupo Jovem Pan.

Sobre o talento

Formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), Caio Coppolla é comentarista político, especialista em comunicação digital, consultor e palestrante. Em 2019, foi revelado pela rádio Jovem Pan no programa Morning Show e participou de outras atrações da emissora, como o Pânico e o Os Pingos nos Is. Em 2020, estrelou o quadro “O Grande Debate”, à época líder de audiência na CNN Brasil. Foi classificado pela “Sonar/O Globo” como uma das dez personalidades mais influentes da política nacional e, no mesmo ano, foi convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para estrelar uma campanha nacional de conscientização cívica durante as Eleições Municipais.

Em 2021, Coppolla abraçou o ativismo político militando em defesa da liberdade de expressão e do devido processo legal: seu abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF) angariou mais de 2,7 milhões de assinaturas. De volta ao Grupo Jovem Pan, o comentarista apresentará o Boletim Coppolla, programa diário exibido em horário nobre na TV Jovem Pan News e na rádio Jovem Pan.