Alexandre Baldy será novo vice-presidente sênior da BYD

Ele atuava desde dezembro de 2022 como Conselheiro Especial da empresa

Divulgação Baldy atuou como Ministro das Cidades do Brasil durante governo de Temer



A empresa BYD, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo, revelou que Alexandre Baldy é o seu novo vice-presidente sênior da marca no Brasil para todas as unidades de negócios, além de ser Head Comercial e de Marketing para a BYD Auto, com foco em veículos eletrificados. Anteriormente deputado federal por Goiás, ministro das Cidades do Brasil durante governo de Michel Temer e secretário de Transportes da cidade de São Paulo durante gestão de João Doria, Baldy exercia o papel de conselheiro especial da empresa desde dezembro de 2022. Em seu novo cargo, ele ficará encarregado de dar novos rumos a empresa, como impulsionando a marca, fazer parcerias, conduzir a visão estratégica e produzir iniciativas de inovação.

“Estou entusiasmado e muito honrado em assumir o papel de Vice-Presidente Sênior da BYD. É um momento emocionante de transformação e expansão da marca. Vamos trabalhar arduamente para levar aos nossos brasileiros os melhores produtos e serviços”, disse Alexandre Baldy. Tyler Li, que é CEO da BYD no Brasil, afirmou que “muito do que a BYD conquistou até aqui já tem participação ativa de Alexandre Baldy. Tenho certeza de que sua nova posição vai acelerar o nosso projeto de liderar a revolução rumo a uma mobilidade mais sustentável. Baldy agrega muito ao nosso time com sua experiência e conhecimento.”