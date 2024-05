Até R$ 5 mil por semana: como Lerry Granville foi de servente de pedreiro a milionário com carros de leilão?

Lerry Granville trabalhava com obras até conhecer o potencial dos leilões, um mercado pouquíssimo explorado e repleto de oportunidades de lucro

Você acreditaria se nós te disséssemos que um ex-servente de pedreiro ganha cerca de R$ 5 mil por semana com carros de leilão? Pois é essa a história de Lerry Granville. Antes de conhecer o mercado de leilões, ele trabalhava com obras e tinha o sonho de empreender. Granville queria abrir uma loja de informática em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, cidade na qual nasceu. Mas as coisas não saíram bem como ele planejou. Para que pudesse abrir a loja, o então servente de pedreiro pegou alguns empréstimos, começou a se endividar e, quando se deu conta, o banco estava tomando todos os seus bens.

Falido e sem dinheiro para pagar um advogado, Granville passou a acompanhar todo o processo dos seus bens no fórum. Pesquisou por processos parecidos com o seu e, de tanto estudar, acabou descobrindo um mercado bilionário e praticamente inexplorado no Brasil: o mercado de leilões. Quando se deu conta de que sua casa e o seu carro poderiam ir a leilão por metade do que valiam, Granville percebeu que estava diante de um mercado repleto de oportunidades de lucro.

Foi assim que ele decidiu “mergulhar de cabeça” e ir em busca de seus próprios leilões. Granville viu na tragédia uma oportunidade para fazer dinheiro e, com isso, reerguer a sua vida financeira. Hoje, Granville é um empresário renomado no ramo de leilões, já tendo feito mais de 200 arrematações, e conquistou um patrimônio milionário a partir deste mercado. Agora, ele quer te ensinar como poder fazer o mesmo.

Até R$ 5 mil por semana com carros de leilão? Entenda como é possível

Mas é claro que você pode estar aí pensando… Participar de leilões não é furada? É mesmo confiável? Os carros são realmente bons? Entendemos todas as suas dúvidas. Nos últimos anos, Lerry Granville fez mais de 200 arrematações, tanto de imóveis quanto de carros. Mas foi no mercado de automóveis que ele viu uma oportunidade realmente única.

Ele percebeu que era possível comprar carros com até 50% de desconto sobre o valor da tabela Fipe, em bom estado de conservação e sem qualquer tipo de restrição. E a melhor parte… ainda podendo gerar até R$ 5 mil de lucro semanal. Mas se você ainda não está convicto, então veja as imagens que vou te mostrar agora. Elas são exemplos reais de carros arrematados em leilões por Granville nos últimos tempos:

O carro da imagem acima, por exemplo, é um Fiat Siena 2010. Na tabela Fipe, ele vale hoje cerca de R$ 23 mil. Mas sabe por quanto Granville arrematou este mesmo modelo em um leilão? Por apenas R$ 13.500. E esse não é um exemplo isolado. Nos leilões, você pode encontrar carros de variados modelos, desde carros populares até carros de luxo, como é o caso deste carro abaixo:

O carro da imagem acima é uma Range Rover Evoque 2013. Na tabela Fipe, ela vale hoje cerca de R$ 127 mil. Porém, Granville conseguiu comprar este mesmo modelo por apenas R$ 89 mil. Como dissemos, são carros bons, bem conservados e, em alguns casos, até de luxo. Eles vão para leilão porque, dentre outras razões, alguém não conseguiu arcar com os custos do financiamento… E é aí que mora a oportunidade de comprá-los com até 50% de desconto sobre a tabela Fipe e, posteriormente, poder ganhar dinheiro com isso.

Afinal, você pode comprar veículos a preço de banana, para depois revendê-los e buscar uma margem de lucro em cima disso. É exatamente isso o que Granville vem fazendo. Veja a imagem abaixo. Esses são os lucros semanais que Granville consegue ter vendendo os carros que comprou em leilões. São lucros de até R$ 5 mil por semana:

E agora ele quer te ensinar a fazer o mesmo. Entre os dias 13 e 20 de maio, Granville vai ministrar 4 aulas online e gratuitas. A ideia é explicar como qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar de leilões e comprar carros como estes com desconto. Além disso, ele vai ensinar os seus métodos para poder revender estes carros e buscar lucros de até R$ 5 mil por semana, para então poder ter uma nova fonte de renda e mudar de vida financeira com isso. Para participar, tudo o que você precisa fazer é reservar a sua vaga gratuita nas aulas clicando no link abaixo:

4 aulas online e gratuitas: saiba todos os ‘macetes’ para poder lucrar com carros de leilão

Não importa se você nunca participou de um leilão na vida e não sabe como tudo isso funciona. Granville está disposto a ensinar o passo a passo para que você possa buscar seus primeiros lucros com carros de leilão em breve. Para começar, tudo o que ele pede são duas coisas:

Acesso à internet , para que você possa assistir às aulas; Comprometimento , para poder colocar tudo o que ele vai ensinar em prática.

O projeto de mentoria do ex-servente de pedreiro já foi responsável por “formar”, do zero, mais de 60 milionários. São pessoas que começaram do zero, muitas vezes sem ter um real no bolso, assim como ele não tinha… Mas que buscaram a sua própria oportunidade em um mercado pouco explorado. Granville acredita que todo mundo deveria ter ao menos a chance de conhecer a fundo este mercado e, com isso, tirar as suas próprias conclusões.

É por isso que ele está promovendo estas 4 aulas online e gratuitas entre os dias 13 e 20 de maio. O objetivo dele é apresentar o que realmente são os leilões, como eles podem ser vantajosos e como você pode ganhar dinheiro com isso e até mudar de vida financeira. Dá uma olhada nos assuntos que você vai poder conferir nas aulas:

Como comprar carros com até 50% de desconto sobre a tabela Fipe; Onde estão os leilões que realmente valem a pena ; Como comprar carros para gerar renda extra; Como fazer até R$ 5 mil por semana com carros de leilão; E muito mais.

Veja bem: você não perde nada por participar e ainda pode sair das aulas com um novo conhecimento e uma nova fonte de renda. Portanto, sugiro que ao menos reserve a sua vaga e assista às aulas gratuitas. Depois você decide se vai mesmo colocar os conhecimentos adquiridos em prática ou não:

