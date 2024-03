BYD quebra recorde de vendas de carros em um único dia

Montadora também se tornou a primeira do mundo a produzir 7 milhões de veículos 100% elétricos e híbridos

Divulgação/BYD BYD Dolphin Mini foi o carro mais vendido da montadora chinesa



A BYD, uma das principais empresas do mercado de carros elétricos no Brasil, registrou nesta segunda-feira (26) a venda de 963 carros em um único dia, um novo recorde na história da montadora. Este marco coincidiu com a comemoração da greentech pela produção de 7 milhões de veículos de energia limpa. A marca chinesa se consolidou como líder absoluta em vendas de carros elétricos no mercado brasileiro. Essa conquista ocorreu durante o evento Mega Electric Day, onde as concessionárias da empresa registraram um aumento significativo nas vendas devido a ofertas especiais como seguro, documentação, carregadores grátis e taxas diferenciadas.

O modelo mais vendido neste dia recorde foi Dolphin Mini, conhecido por sua eficiência energética, com um consumo de 0,41MJ/km, equivalente a impressionantes 70 km/litro em um veículo movido a combustão. Foram 312 unidades vendidas, seguido pelo Dolphin com 256 unidades e pelo BYD Song Plus DM-i com 248 carros. O Song Plus, o único modelo híbrido atualmente vendido pela BYD no Brasil, possui autonomia de mais de 1.000 km com um tanque cheio e a bateria carregada, sendo o campeão de vendas em sua categoria.

Lista dos modelos mais vendidos em 25/03:

BYD Dolphin Mini: 312 unidades BYD Dolphin: 256 unidades BYD Song Plus DM-i: 248 unidades BYD SEAL: 66 unidades BYD YUAN PLUS: 46 unidades BYD Dolphin Plus: 35 unidades

Além desse feito nas vendas, a montadora se tornou a primeira do mundo a produzir 7 milhões de veículos 100% elétricos e híbridos. Esse marco foi alcançado com a produção do modelo DENZA N7 em Jinan, na China. A trajetória da BYD até este marco foi marcada por um crescimento rápido, passando de 1 milhão de veículos de energia limpa em maio de 2021 para 3 milhões em apenas 18 meses. O salto subsequente para 5 milhões de unidades levou apenas mais 9 meses. Em 2023, as vendas anuais de veículos elétricos da BYD dispararam para 3,02 milhões de unidades.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A expansão da BYD não se limita ao Brasil. As vendas de carros de passageiros de energia limpa da empresa no exterior chegaram a 240 mil unidades no ano passado, um crescimento de 337% em relação a 2022. A BYD agora opera em 64 países e regiões globalmente, com investimentos estratégicos em fábricas na Tailândia, Brasil, Uzbequistão e Hungria.