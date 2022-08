Diário de bordo: Alex Ruffo viaja por mais de 16 horas em uma supermáquina

Para participar de um rally exclusivo, que mistura uma experiência off-road, atividades culturais e muita aventura, apresentador do Máquinas na Pan caiu na estrada até Ibitipoca, em Minas Gerais

Divulgação/Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross é seguro, confortável e tecnológico



Todo mundo busca por um carro que ofereça conforto, tecnologia e segurança na hora de viajar, não é verdade? Ainda mais para trajetos longos, como estradas complicadas e com baixa visibilidade. Por isso, Alex Ruffo preparou um Diário de Bordo inédito sobre o test-drive do novo Mitsubishi Eclipse Cross, exibido no último Máquinas na Pan, em uma viagem de ida e volta entre São Paulo e Minas Gerais. “Foram quase 16 horas percorridas em condições distintas. Passamos por vias expressas, estradas de via dupla, subidas, trechos sinuosos durante a noite e sequências infinitas de curvas. Tudo isso, quase sempre, com pouca visibilidade.”

Ou seja, uma viagem com tudo para ser cansativa, certo? Só que não. Mas, antes de mostrar os atributos dessa supermáquina, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o evento. “Pessoal, chegamos no Mitsubishi Outdoor, um rally que mistura uma experiência off-road, atividades culturais e muita aventura. Ele é organizado para os clientes da marca e oferece muitas atividades durante o dia. Almoçamos por aqui e até curtimos uma banda ao vivo. Um ambiente gostoso, familiar, com muitos grupos de amigos reunidos. Deixo algumas fotos para vocês aproveitarem essa experiência com a gente”, detalhou Ruffo no começo da experiência. “Ficamos hospedados em um chalé no Alto da Serra do Amolar, já na região de Ibitipoca. Acompanhamos a largada do rally e a chegada dos participantes do Mitsubishi Outdoor. E, antes de voltar para São Paulo, vamos gravar umas imagens nas estradas de terra da região e no interior da fazenda com o novo Eclipse Cross. Está imperdível.”

Chegou a hora de embarcar nessa viagem e conhecer os atributos que fizeram a diferença durante tantas horas de estrada, além de depoimentos exclusivos do apresentador. “Pessoal, é um carro muito confortável. Mesmo em uma viagem tão longa, me senti muito descansado para ‘tocar’ o carro de São Paulo até o destino final, com bancos ergonômicos e confortáveis. Além disso, um ótimo conforto acústico – com excelente sistema de som – e visual – com teto solar bipartido e excelente área envidraçada.”

CONFORTO

O novo Mitsubishi Eclipse Cross traz ajuste elétrico do banco do motorista e do passageiro, Ar-condicionado digital Dual Zone – com saídas independentes, bancos dianteiros com aquecimento, espelho retrovisor interno eletrocrômico – que ajusta o brilho de reflexo conforme a luz e escurece automaticamente o espelho, impedindo que luzes fortes, como faróis altos, ofusquem a visão do motorista, além de computador de bordo completo – com display colorido, comandos de áudio e piloto automático no volante.

“O Mitsubishi Eclipse Cross é a combinação do SUV 4×4 com o high-tech, perfeito para quem gosta de tecnologia e prazer ao dirigir, com sistemas que tornam a experiência única. Tivemos a oportunidade de comprovar a eficiência dos faróis Auto High Beam com trechos de pouquíssima luz, das câmeras e sensores, além da completa central multimídia disponível.”

TECNOLOGIA

O Eclipse Cross traz faróis Auto High Beam (AHB) – com sistema que intercala automaticamente entre o farol alto e baixo, evitando o ofuscamento dos motoristas logo à frente e no sentido contrário, câmera de ré, central multimídia – com tela touch screen de 7, Apple Carplay e Android Auto, Waze, wi-fi, comando de voz, rádio AM/FM, MP3, MP4, bluetooth com áudio streaming e entrada USB. Além disso, oferece sensor crepuscular – com acionamento automático dos faróis, sensores de estacionamento – frontais e traseiros, botão Start/Stop, smart keyless e sensor de chuva – com acionamento dos limpadores do para-brisa dianteiro com ajuste automático de intensidade. “Um carro muito seguro na estrada, com um pacote de sistemas completo, proporcionando mais confiança na hora de dirigir e tranquilidade para todos os passageiros. Realmente impressionante.”

SEGURANÇA

O novo Mitsubishi Eclipse Cross traz sistema ABS: Anti-Lock Breaking System – que evita o travamento da roda em frenagem de emergência; BOS: Sistema de Controle dos Freios – que monitora constantemente os sinais do freio e do acelerador e reduz as rotações do motor até a parada total e controlada do veículo em caso de acionamento conjunto do freio e acelerador; EBD: Electronic Brake Distribution – sistema que equaliza a força e diminui a distância de frenagem e evita que a traseira do carro perca estabilidade; além de sistema full airbags, freio de estacionamento eletrônico, Sistema Rise – que absorve o impacto e traz mais proteção em caso de eventual colisão, sistema BAS e muito mais. “De verdade, é muito espaçoso. Além do espaço interno, que tornou a viagem muito mais confortável, o carro traz um amplo porta-malas, que acomodou muito bem todos os nossos equipamentos de filmagem e bagagens.”

ESPAÇO INTERNO

Amplo espaço interno – trazendo conforto até para pessoas mais altas durante longas horas de viagem, acabamento interno sofisticado – com materiais modernos que proporcionam melhor isolamento acústico, além de um porta-malas com capacidade ampliada e área de carga de 15% maior em relação ao modelo anterior. “Um carro potente, com troca de marchas com aceleração linear, sem trancos, excelente retomada de velocidade – importante durante as ultrapassagens direção suave, bons ângulos de entrada e saída – que facilitaram muito a superação de obstáculos durante os trechos mais acidentados. Ah, e claro, um sistema de suspensão incrível, que me impressionou e trabalhou muito bem em todos os tipos de terreno, em estrada de terra ou cascalho, ondulações, desníveis em subida e curvas íngremes e acentuadas.”

PERFORMANCE

O novo Mitsubishi Eclipse Cross traz suspensão independente, uma excelente combinação entre conforto e performance – desenvolvidas pela expertise da marca 4×4 e a experiência em competições. A suspensão dianteira é McPherson, com molas helicoidais e barras estabilizadoras. A traseira é a Multi-Link, que garante maior controle do veículo, além de condução suave em terrenos irregulares – exatamente o que o Alex Ruffo sentiu na prática. Traz motor Mivec Turbo 1.5 litros, gasolina com injeção indireta e potência de 165 cv, com mais eficiência, menos consumo, baixas emissões e mais silêncio. Além disso, Tração S-AWC, transmissão automática de 8 velocidades INVECS-III CVT e até Paddle Shifters – com troca esportiva de marchas no volante. “E quando você acha que acabou, que já descobriu todos os atributos e benefícios do novo Mitsubishi Eclipse Cross, vai vendo na prática, na estrada, dirigindo mesmo, funções e sistemas do pacote MITEC que deixam qualquer um impressionado.”

MITEC

Além dos atributos já apresentados, descobrimos também o ATC: Controle Ativo de Tração – que aplica frenagem na roda e previne a perda de força do motor; Speed Limiter – que limita uma velocidade estabelecida pelo motorista; Head Up Display – com informações do veículo no horizonte do motorista e em full color para facilitar a visualização; ACC: Piloto Automático Adaptativo, controlando a velocidade pré-determinada do Eclipse Cross e mantendo a distância do veículo da frente, sem precisar frear ou acelerar, além de vários outros sistemas, como: controle ativo de estabilidade, sistema de monitoramento de ponto cegos, sistema de frenagem autônoma, assistente de partida em rampa, sistema de alerta de mudança de faixa, sistema de aviso de tráfego traseiro e prevenção de aceleração involuntária.

“Olha, fazendo uma análise geral de todos os atributos, o novo Mitsubishi Eclipse Cross é um carro completo. Ele entrega todos os pontos que os clientes mais buscam nas concessionárias. O prazer de dirigir esse carro é nítido, com conforto, tecnologia, performance e muita segurança. Eu fiquei impressionado com o cockpit e só posso dizer uma coisa: está aprovadíssimo.” Se você, assim como o Alex Ruffo, também se surpreendeu com as novidades do novo Eclipse Cross, basta acessar o site eclipsecross.com.br e agendar hoje mesmo o seu test-drive.