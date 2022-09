Medo de dirigir? Veja cinco dicas para recém-habilitados

Depois de tirar a habilitação, muitos novos motoristas enfrentam inseguranças com técnicas de condução que o CFC (Centro de Formação de Condutores) não ensina

Tirar uma carteira de motorista pode ter vários significados. Para alguns, é um sonho, completar 18 anos, se planejar financeiramente para tirar a habilitação, adquirir um carro e começar a dirigir por aí. Já para outros, acaba acontecendo por pura necessidade, para ajudar no dia a dia, com o trabalho e a família. O processo para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) passa por algumas fases: a inscrição, exames de aptidão física e psicotécnicos, o curso teórico técnico (onde é necessário validar os conhecimentos através de uma prova), curso de prática veicular (tendo o uso do simulador em alguns casos) e finalmente o exame de prática veicular. Passando por todo esse processo, é só esperar a CNH chegar e o condutor já está habilitado a sair pelas ruas pilotando seu carro ou moto, a depender da categoria (A para motos, B para carros ou AB, para ambos).

Mas a verdade é que dirigir é uma tarefa que demanda atenção, responsabilidade e habilidade, e muitos recém-habilitados não se sentem seguros de já sair dirigindo pelas ruas tão facilmente, já que os cursos teóricos e práticos acabam ensinando mais as legislações e questões mais técnicas, com velocidades mais reduzidas em percursos simples. Além disso, os carros de autoescola, por serem identificados e adesivados, sinalizam que aquele condutor está em processo de aprendizagem e os outros motoristas na rua tendem a ter mais paciência. Quando é para valer, não é bem assim. Medo de cometer deslizes, de fazer uma baliza, não saber o caminho e se confundir, atrapalhar outros motoristas com a velocidade mais baixa e até de bater o veículo. Por isso, a seguradora Zurich separou cinco dicas para que você enfrente essas inseguranças e possa sair despreocupado, usufruindo do seu carro.

Aulas extras de direção

Sem ter o compromisso de passar no exame final de prática veicular, contratar aulas extras com um instrutor capacitado pode ser muito interessante. Afinal, tudo pode ficar mais livre. Você pode optar por treinar em um carro próprio, para ir ganhando confiança, ou até mesmo nos adesivados da autoescola. Pode ter aula quantas vezes quiser até se sentir mais seguro, e por aí vai. Encontre um instrutor que te passe essa segurança que o medo vai passar.

Escolha um local tranquilo

Cidades de interior, que são menos agitadas, costumam ser melhor nesse quesito, já que o movimento é menor e o ritmo é consequentemente mais calmo. Para quem vive em grandes metrópoles, busque bairros mais afastados, planos e residenciais. E vá adicionando “dificuldades” conforme adquirir mais segurança no volante.

Dirija aos domingos e feriados

Esses dias costumam ter menos movimento nas ruas principais da cidade. Por isso, pode ser uma boa oportunidade também para explorar novas regiões de uma maneira mais segura, sem muitas adversidades pelo caminho.

Convide um acompanhante de confiança

Depois de terminar as aulas extras com seu instrutor particular, ter uma companhia agradável nos próximos trajetos, que te deixe tranquilo, no banco do carona pode ser bom. É melhor ainda se essa pessoa já for um motorista há alguns anos, que vai saber te acalmar e conduzir caso algo não saia como o esperado.

Tenha um seguro automóvel

É claro que todas essas dicas são fundamentais para uma prática mais segura da direção, mas imprevistos podem acontecer, e têm influência de outros condutores nas ruas. Por isso, um seguro para carros se faz tão importante. O Zurich Automóvel, por exemplo, é um produto que oferece coberturas diferenciadas para seu veículo, com assistência 24h e ampla flexibilidade nas opções de contratação.

Dentre as coberturas básicas, temos:

Colisão, incêndio e roubo/furto;

Incêndio e roubo/furto;

Danos causados pelo seu veículo a bens ou pessoas;



Assistência básica com: reboque de 200 km para veículo de passeio; Socorro mecânico; chaveiro; pane seca; troca de pneu; e muito mais.

O Zurich Automóvel oferece ainda serviços como carro reserva, pequenos reparos em vidros e retrovisores, além de serviços residenciais como chaveiro, vidraceiro, serviço hidráulico e outros! São planos diferenciados que se adaptam à rotina de cada condutor. Consulte um corretor e faça uma cotação. Temos certeza de que depois de todas essas medidas, você, novo condutor, se sentirá mais seguro e confiante para dirigir nas ruas e rodovias da sua região, e claro, amparado em casos de imprevistos.