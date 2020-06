Vencedor de ‘O Aprendiz’ lança série em novo streaming da Jovem Pan

Entre as principais novidades deste mês, ‘Deu Match na Pan’ e ‘Rota da Inovação’ são as grandes apostas do grupo em seu novo serviço de streaming, o PanFlix

A Jovem Pan, que trouxe ao mercado há um mês sua plataforma de streaming, o Panflix, lança, nesta semana, dois novos programas: o “Rota da Inovação” e o “Deu Match na Pan”. A primeira atração será apresentada pelo empresário Clodoaldo Araújo, vencedor da quinta temporada do programa Aprendiz – O Sócio. Na série “Rota da Inovação”, que teve a sua estreia nesta quarta-feira, 10, o empreendedor mostrará novidades, passando pelos mais diversos campos de pesquisa: arquitetura, negócios, varejo, engenharia, entre outros, por meio de viagens realizadas. “A ideia é mostrar, pelos mais de 50 países que já percorri, o que o mundo tem feito de inovador nos últimos tempos. E, quem sabe, inspirar novos talentos a descobrirem habilidades pessoais”, explica Clodoaldo. O programa exibirá episódios inéditos toda quarta e sexta-feira, no canal JP News, no YouTube.

A segunda novidade, o “Deu Match na Pan”, será comandada pela empresária e influencer Manu Carvalho. Por meio de entrevistas, o programa vai promover um diálogo interativo sobre temas relacionados ao marketing de conteúdo, universo digital e empreendedorismo, além de trazer conteúdos exclusivos sobre o mundo da comunicação. A partir da próxima sexta-feira, 12, a dona da agência Match&Co receberá convidados de peso do mercado digital e, durante os 40 minutos do programa, conduzirá entrevistas leves sobre os principais assuntos do mercado, como estratégia, relações públicas e conteúdo de marca. “Queremos ampliar nossa rede de contatos e, para isso, precisamos colocar nosso conteúdo em plataformas acessíveis ao público. A Jovem Pan é um canal multiplataforma que possibilita essa abrangência que estamos buscando”, comenta Manu. Durante a quarentena, o programa acontece em lives transmitidas via Instagram, no perfil Jovem Pan Entretenimento e, futuramente, com gravações direto dos estúdios 2 do Panflix.

O crescimento digital da emissora está em ascensão. Os canais do grupo Jovem Pan no YouTube já somam mais de 250 milhões de visualizações por mês – seguramente um dos maiores publicadores brasileiros de conteúdo jornalístico nesta plataforma. “Alguns dos grandes diferenciais do nosso serviço de streaming são os conteúdos originais e diversificados que oferecemos. Com a larga capacidade de produção de nossos estúdios, conseguimos disponibilizar novos programas diariamente, além de uma programação ao vivo, para que o público aproveite um universo de conteúdo inédito para assistir quando e onde quiser”, explica Claudine Bayma, diretora de marketing do grupo.