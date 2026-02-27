Alerta para o BC: inflação acima do esperado

Inflação de fevereiro foi puxada basicamente pelo reajuste das mensalidades e escolares e os aumentos no segmento de transporte, como passagens aéreas

Marcello Casal Jr / Agência Brasil Banco Central (BC)



O IBGE divulgou hoje a inflação de fevereiro medida pelo IPCA-15. O índice apresentou alta de 0,84% contra projeção do mercado de 0,57%.

A inflação de fevereiro foi puxada basicamente pelo reajuste das mensalidades e escolares e os aumentos no segmento de transporte, como passagens aéreas – demanda aquecida pelo carnaval -, combustíveis – elevação do ICMS – e reajuste das tarifas de ônibus em algumas capitais. Houve elevação de preços nos itens de saúde também, como artigos de higiene pessoal e planos de saúde.

Esses aumentos, aliado à aceleração inflacionária contra o mês anterior (0,20%), mostram que o jogo contra a inflação está longe de estar ganho. Soma-se a isso, a elevação do gasto público, típica de ano eleitoral, que pode trazer mais impactos inflacionários ao pressionar a demanda agregada acima da capacidade de oferta e reduzir a potência da política monetária.

Esse resultado acende uma luz amarela para o Banco Central. O Comitê de Política Monetária não deve mudar o corte “contratado” para a próxima reunião, mas talvez a queda da Selic seja menor do que a esperada.

Não adianta o Banco Central fazer a sua parte se o governo federal não cortar gastos. Enquanto isso não ocorrer, o dragão da inflação vai rondar a população.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.