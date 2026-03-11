Cobrança da imprensa surte efeito, e ministro se declara impedido

Ministro Días Toffoli renunciou da relatoria da CPI do Banco Master

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Dias Toffoli se declrou supeito sobre acusações da CPMI do Banco Master



Quando a imprensa está unida em torno de uma causa, daquilo que é justo e correto, ela exerce, de fato, o quarto poder. Essa função ficou clara na renúncia do ministro Dias Toffoli da relatoria da CPI do Master, pedida pelo Congresso para investigar as relações da liquidada instituição financeira de Daniel Vorcaro com o BRB. Evidentemente, Toffoli cedeu à pressão da imprensa e da opinião pública ao se declarar impedido de conduzir o pedido de abertura da CPI.

Prova disso é que, num primeiro momento, ele aceitou a relatoria do processo do Master no STF. Depois, saiu por pressão dos colegas, mas sem alegar impedimento, o que evidentemente trouxe uma contradição: se não havia problemas, por que deixou a relatoria?

Em ambos os episódios, houve forte cobrança da imprensa, expondo com fatos os evidentes conflitos de interesse do magistrado. Além das relações pessoais com Vorcaro, a empresa de Toffoli recebeu mais de R$ 30 milhões de aporte de um fundo ligado ao banqueiro. Com todos esses fatos vindo à tona, Toffoli alegou impedimento, contrariando suas próprias ações em um passado recente. Em outras palavras: se antes não havia impedimento, por que agora há? O que mudou? Caso esses fatos não viessem a público e a imprensa não cobrasse o ministro, será que ele tomaria a mesma decisão?

De qualquer maneira, mesmo que tardia, a renúncia da relatoria pelo ministro mostra que algumas instituições brasileiras ainda funcionam no país. É o caso do bom jornalismo. É crucial que a imprensa continue vigilante neste caso, cobrando investigações da Polícia Federal e da PGR sobre ministros da Suprema Corte e políticos do Legislativo e do Judiciário, a fim de esclarecer as relações obscuras de Vorcaro com os Três Poderes.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.