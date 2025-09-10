Cogitação ou tentativa de golpe?
À luz do que diz a lei, para se configurar tentativa de golpe, teria que ocorrer violência ou grave ameaça; e também não há nenhum elemento que ligue 8 de Janeiro a Jair Bolsonaro
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
SCARLETT ROCHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDOHouve cogitação e atos preparatórios, mas não tentativa de golpe por parte do ex-presidente
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.