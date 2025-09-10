Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Alan Ghani > Cogitação ou tentativa de golpe?

Cogitação ou tentativa de golpe?

À luz do que diz a lei, para se configurar tentativa de golpe, teria que ocorrer violência ou grave ameaça; e também não há nenhum elemento que ligue 8 de Janeiro a Jair Bolsonaro

  • Por Alan Ghani
  • 10/09/2025 14h06
SCARLETT ROCHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO bolsonaro Houve cogitação e atos preparatórios, mas não tentativa de golpe por parte do ex-presidente

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

