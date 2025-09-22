Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Alan Ghani > Contradições das manifestações de esquerda

Contradições das manifestações de esquerda

Chama a atenção o discurso dos petistas, clamando por menos impunidade quando justamente os caciques do partido foram beneficiados pela anulação de processos da operação Lava Jato

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Alan Ghani
  • 22/09/2025 15h20
  • BlueSky
MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO manifestação paulista Outra contradição foi a crítica à bandeira dos EUA nas manifestações da direita, mas sobraram bandeira vermelhas com símbolos comunistas

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >