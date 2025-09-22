Contradições das manifestações de esquerda
Chama a atenção o discurso dos petistas, clamando por menos impunidade quando justamente os caciques do partido foram beneficiados pela anulação de processos da operação Lava Jato
MARCELO D. SANTS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDOOutra contradição foi a crítica à bandeira dos EUA nas manifestações da direita, mas sobraram bandeira vermelhas com símbolos comunistas
