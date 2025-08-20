CPMI do INSS está nas mãos certas: da oposição
A presidência e a relatoria da CPMI do INSS ficaram nas mãos do senador Carlos Viana (Podemos-MG) e do deputado Alfredo Gaspar (União-AL), respectivamente
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDODeputado Alfredo Gaspar, que foi escolhido relator da CPMI do INSS, e o senador Carlos Viana escolhido como presidente da CPMI
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.