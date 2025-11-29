Desemprego baixo e população insatisfeita – como?

Está na hora das pesquisas começarem a medir também a qualidade do emprego

Marcelo Camargo/Agência Brasil A taxa de desemprego no Brasil caiu a 5,4% em outubro, segundo o IBGE



A taxa de desemprego no Brasil está na sua mínima histórica. Como é possível o país estar praticamente em pleno emprego e ainda a população estar insatisfeita com a economia? Uma razão para isso é o custo de vida elevado. Após anos de inflação acima de 5%, evidentemente que a renda de boa parte da população não acompanhou a evolução dos preços. Assim, trabalha-se mais e se compra menos.

Não à toa, várias pessoas tentam compor a sua renda com trabalhos extras. Um deles é o de motorista de aplicativos. Mas nem todos entram neste ramo como forma de tirar um dinheiro adicional; para muitos, é uma fonte primária de rendimentos, pois não conseguem emprego dentro da sua área de atuação. Não é incomum vermos engenheiros trabalhando como Uber.

A uberização do trabalho é uma das chaves para entender porque o desemprego é baixo, mas a insatisfação com a economia e a alta. Está na hora das pesquisas começarem a medir também a qualidade do emprego.

