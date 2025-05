Entidades industriais e comerciais querem anulação do IOF – com razão

A reclamação é mais do que justa, pois a majoração do imposto vai encarecer o crédito para as empresas, prejudicando a atividade econômica

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O estrago poderia ser maior se o governo tivesse seguido em frente com a tributação dos recursos enviados para fundos de investimento no exterior



Várias entidades industriais e comerciais foram ao Congresso Nacional pedirem a anulação do aumento do IOF proposto pelo governo federal. Embora o governo tenha a prerrogativa de aumentar este tipo de tributo sem autorização do Parlamento, as organizações alegam não ter havido o devido debate com a sociedade brasileira.

A reclamação é mais do que justa, pois a majoração do imposto vai encarecer o crédito para as empresas, prejudicando a atividade econômica. Além disso, o IOF mais alto também vai encarecer a importação de máquinas e tecnologia do exterior, afetando negativamente a indústria nacional. Por fim, e não menos importante, o aumento do imposto sobre os fundos de previdência desincentiva a formação de poupança nacional, fundamental para viabilizar o investimento das empresas no país.

O estrago poderia ser ainda maior se o governo tivesse seguido em frente com a tributação dos recursos enviados para fundos de investimento no exterior. Como a medida gerou grande turbulência no mercado financeiro, por ser interpretada como controle de divisas, o governo felizmente voltou atrás. Ainda está em tempo para voltar atrás no aumento do IOF para o crédito das empresas e demais operações de câmbio.

