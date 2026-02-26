Flávio Bolsonaro é jogo duro para Lula

Enganaram-se aqueles que Tarcísio de Freitas seria um candidato mais difícil a ser derrotado

A última pesquisa eleitoral Atlas/Bloomberg acendeu o alerta vermelho para os petistas. O senador Flávio Bolsonaro venceria Lula no 2º turno por uma ínfima diferença.

Enganaram-se aqueles que Tarcísio de Freitas seria um candidato mais difícil a ser derrotado devido a um menor índice de rejeição. Apesar do senador ter uma rejeição maior do que a do governador de São Paulo, de acordo com algumas pesquisas eleitorais, o candidato do PL carrega a marca de Bolsonaro – que é muito forte –, além de ter maior capacidade de articulação e diálogo que o seu pai.

Até aqui, sua estratégia eleitoral tem sido perfeita. Em qualquer oportunidade, ataca Lula e explora temas sensíveis ao PT, como segurança pública. No mais, tem buscado acertadamente uma união na direita para vencer as eleições.

Se o senador de alguma maneira captar o sentimento anticorrupção e antissistema, como ocorreu em 2018, pavimenta o seu caminho para a vitória.

