Manifestações mostram força de Bolsonaro

Provavelmente, a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes trouxe de volta a esperança para os apoiadores de Bolsonaro, que lotaram as ruas do país

Filipe Bispo/Fotoarena/Estadão Conteúdo Michelle Bolsonaro participa de ato em apoio a Jair Bolsonaro em Belém (PA)



No domingo (3), ocorreram manifestações pelo Brasil, pautadas pela anulação do processo contra Bolsonaro, anistia aos presos do dia 08 de Janeiro e críticas aos ministros do STF, principalmente a Alexandre de Moraes. Diferentemente da penúltima manifestação, esta teve muita gente. Provavelmente, a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes trouxe de volta a esperança para os bolsonaristas. Para os manifestantes, as sanções contra ministro, aliada à pressão popular, mobilizariam forças no Congresso para pautar a anistia a Bolsonaro e a contenção dos excessos do Poder Judiciário.

Outro motivo de esperança para os manifestantes é que, no jantar oferecido por Lula em apoio a Alexandre de Moreas, não compareceram vários ministros do STF. A ausência, somada ao fato de o ministro Edson Fachin ter alegado que só foi ao jantar por uma questão institucional, já que será o próximo presidente do STF, sinaliza um racha dentro do STF.

Com esses últimos acontecimentos, as lideranças bolsonaristas viram uma janela de oportunidade para realizar uma manifestação em apoio ao ex-presidente. Não há dúvida de que o evento contou com muitos participantes e consolidou Bolsonaro como a única liderança capaz de mobilizar o povo a ir para a rua.

Entretanto, resta saber se essa pressão popular e o receio de que a Lei Magnitsky seja aplicada aos demais ministros do STF, mude o curso político e jurídico do país, contendo os excessos da Suprema Corte. Enquanto isso, o país continua parado.

