O dilema de Trump na Venezuela e a lei Magnitsky

Ataques às embarcações em mares venezuelanos só têm um propósito: criar uma narrativa que legitime uma ação militar americana

Kamil Krzaczynski e Federico Parra/AFP Tensões entre Estados Unidos e Venezuela aumentaram nos últimos meses



Apenas os mais ingênuos acreditam que os ataques mortais americanos às embarcações venezuelanas, sem ser em legítima defesa, ocorre em nome do combate às drogas. Isso não faz o menor sentido, uma vez que a Venezuela não se encontra entre os maiores exportadores de drogas para os EUA. Além disso, o grande problema de entorpecentes americano é o fentanil, produzido no México, com matérias-primas chinesas utilizadas para diversos fins, inclusive para fabricação de opioides sintéticos.

Isso posto, os ataques às embarcações em mares venezuelanos só têm um propósito: criar uma narrativa que legitime uma ação militar americana para a derrubada do ditador Nicolás Maduro.

O problema é que possivelmente Trump entendeu que a demonstração de força americana em águas venezuelanas seria suficiente para uma renúncia de Maduro, o que não ocorreu.

Agora, Trump tem um dilema. Se ele avançar com uma guerra, vai desagradar sua base do MAGA, e provavelmente perderá as eleições midterms. Caso isso ocorra, Trump terá dificuldade de governabilidade e passará os próximos 2 anos defendendo o seu mandato, inclusive contra pedidos de impeachment protocolados pelos democratas.

Por outro lado, se o presidente dos EUA recuar, comprará uma briga com alas do partido democrata e os neocons, pró guerra. Além disso, a operação até agora foi muito custosa financeiramente. Portanto, voltar atrás será também um desperdício de dinheiro de difícil justificativa para o povo americano.

O melhor para Trump seria uma renúncia de Maduro. Talvez tenha sido esse o preço da revogação da Lei Magnitsky: Lula ajudaria a convencer Maduro a renunciar e ofereceria asilo ao ditador no Brasil.

