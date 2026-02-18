O ônus e o risco de homenagear Lula para a eleição

Alguns vão argumentar que Lula e o PT não podem ser responsabilizados por atos de terceiros. Não é bem assim

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula durante desfile da Acadêmicos de Niterói



A acadêmicos de Niterói fez uma homenagem ao presidente Lula no seu desfile na Sapucaí. O que foi motivo de alegria e orgulho para Lula e petistas, passou a ser um pesadelo para o Partido dos Trabalhadores. A começar pelo risco eleitoral.

O desfile foi uma verdadeira propaganda eleitoral antecipada. Não se retratou o histórico de Lula até chegar à presidência; mas fez provocações ao Bolsonaro, colocando um palhaço (“bozo” como presidiário). A letra da música, inclusive trazia um jingle de suas campanhas eleitorais de outros carnavais.

Alguns vão argumentar que Lula e o PT não podem ser responsabilizados por atos de terceiros. Não é bem assim. Conforme explicou a advogada Amanda Cunha, especialista em Direito eleitoral, para a Jovem Pan, no programa 3 em 1, há um risco sim de Lula se tornar inelegível. Isso porque o PT produziu um vídeo, em collab com a escola de samba, com imagens do carnaval. Claramente trata-se de uma peça publicitária. Além disso, no direito eleitoral, você pode ser responsabilizado por atos de terceiros, conforme destacou a advogada.

Outro problema para a campanha de Lula é que o desfile fez sátiras a conservadores, colocando-os dentro de uma lata em conserva. Não pegou bem. A maior parte da população brasileira é conservadora, e a reação nas redes foi imediata. Milhares de usuários postaram fotos com seus familiares dentro de uma lata, valorizando a família tradicional. Evidentemente, isso será utilizado contra Lula na campanha.

Por fim, a cereja do bolo: a escola foi rebaixada, dando de bandeja uma propaganda pronta para a oposição. Nem preciso ser muito criativo para imaginar a peça publicitária.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.