Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Alan Ghani > Pacote contra as tarifas de Trump: quem paga a conta é a população

Pacote contra as tarifas de Trump: quem paga a conta é a população

Por mais que o governo utilize da contabilidade criativa, as taxas de juros sobem diante do aumento da percepção de risco fiscal, atingido a sociedade brasileira

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Alan Ghani
  • 14/08/2025 21h14 - Atualizado em 14/08/2025 21h16
  • BlueSky
Photo by Jim WATSON / AFP donald trump O governo brasileiro anunciou algumas medidas para as empresas que serão atingidas pelas tarifas de 50% de Donald Trump

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >