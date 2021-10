JP News nasce e amplifica o debate de ideias e a defesa do livre pensar

Canal de TV da Jovem Pan abre espaço para a discussão dos assuntos que impactam a vida das pessoas; ninguém mais vive sem a informação necessária todos os dias, e é preciso ter conhecimento dos fatos com um esclarecimento correto

Reprodução/Jovem Pan Criada em 1942, a rádio Jovem Pan rompe a barreira e estreia em 2021 o seu canal na TV



A Rádio Jovem Pan de São Paulo inicia, nesta quarta-feira, 27, uma nova fase na sua existência na história da radiodifusão brasileira, sempre com critérios pioneiros, inaugurando agora sua emissora de televisão. A Jovem Pan News estará disponível nos canais de TV por assinatura e na parabólica, com uma programação jornalística 24 horas por dia, seguindo sua postura de estar sempre à frente da informação, proporcionando o debate de ideias e a defesa do livre pensar e da livre expressão, fortalecendo cada vez mais a democracia e as instituições do país. A Jovem Pan sempre ocupou o lugar de destaque como um dos maiores grupos de informação de todo o mundo, respeitada por um trabalho jornalístico e de prestação de serviço raramente encontrado até entre os países desenvolvidos. Atualmente, com sede em São Paulo, a Rádio Jovem Pan atua com mais de 100 emissoras afiliadas em todo o território brasileiro, com profissionais fixos também em Brasília e no Rio de Janeiro, além de correspondentes nos Estados Unidos e na Europa. Uma emissora que tem uma história das mais admiráveis na radiodifusão do Brasil, pioneira no setor até no que diz respeito à tecnologia de ponta que sempre utilizou para transmitir e informar ininterruptamente, dia e noite, sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo.

Essa postura se amplificará mais com a Jovem Pan News, desenvolvendo o mesmo trabalho que é a marca de sua história particular e da história brasileira, contanto com profissionais competentes em todos os setores que esclarecem os fatos e vão fundo na informação. Onde estiver a notícia, lá estará o microfone da Jovem Pan e agora lá estará a JP News, com o compromisso de décadas: ser testemunha da história, o que tem acontecido desde a sua fundação, tempo em que mudou tudo na radiodifusão brasileira, tornando-se um exemplo em relação especialmente à credibilidade que sempre mereceu da população. Temos a certeza de que o mesmo se dará agora na TV, a JP News, desenvolvendo esse mesmo trabalho que tem o telespectador, ouvinte e a informação correta em primeiro lugar.

A Jovem Pan entende que o jornalismo, nos tempos atuais, é um fator de importância fundamental para servir a população em um mundo cada vez mais conturbado em questões das mais delicadas e difíceis de resolver. E o Brasil faz parte desse cenário. Um mundo em profunda transformação, o que significa a invenção de um mundo novo que está a surgir. A Jovem Pan sabe disso e acompanha esse processo na área a comunicação para indicar os rumos a tomar a fim de inserir-se no seu tempo, participando ativamente da vida por meio da informação necessária sobre os fatos de todos os momentos, no Brasil ou no exterior. Além de informar ininterruptamente dia e noite, a JP News também se dedicará à produção de mais de 100 vídeos diários, com os principais acontecimentos do dia, e uma programação de mais de 20 horas ao vivo por dia, com um noticiário esclarecedor. A JP News nasce sendo uma das maiores plataformas do mundo, abrindo espaço especialmente para a discussão de assuntos relacionados à política, economia, educação, saúde, esporte e os demais setores que envolvem a vida das pessoas.

A JP News está presente nesse novo cenário que abraça com denodo e dedicação, fazendo da informação um instrumento de grandeza e harmonia para que o Brasil caminhe ao seu próprio encontro. Ninguém mais vive sem a informação necessária todos os dias. É preciso ter conhecimento dos fatos com um esclarecimento correto, sem distorções, obedecendo a estrita norma da verdade acima de tudo. Isso chama-se credibilidade, que sempre esteve ligada à história da Jovem Pan, que nunca abriu mão desse objetivo de acompanhar os acontecimentos como testemunha de seu tempo. A Jovem Pan inicia essa nova fase na sua vida de sucesso e pioneirismo, que se repetirá na área da televisão, porque desenvolverá um trabalho digno em seus princípios e fins, enobrecendo um setor nacional que, nos tempos atuais, se tornou de absoluta importância para a convivência civilizada e a democracia vivida plenamente, prova cabal para um país que se deseja nobre à sua população e luta pelo crescimento nacional, para ser a nação que todos desejamos para viver.

*O jornalista e poeta Álvaro Alves de Faria está na Jovem Pan desde 1979.