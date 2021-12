O grande sonho de Lula é transformar o Brasil numa imensa Venezuela

Ex-presidente defende e elogia a democracia, mas não passa do discurso; ele é um verdadeiro candidato a ditador

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 08/10/2021 Ex-presidente Lula discursando em Brasília



Chega a ser engraçado. Mas é uma tragédia. Chega às raias do absurdo, mas ultrapassa os limites da mentira deslavada, como se as pessoas deste país fossem um amontado de imbecis. Na recente viagem que fez à Argentina, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva gravou uma “videoaula” sobre a democracia, tendo ao seu lado o atual presidente argentino, Alberto Fernández, que afundou o seu país num poço sem fundo, fazendo a Argentina sentir a miséria e a fome em toda parte. Também estava presente o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e a senhora Cristina Kirchner, ex-presidente e atual vice de Fernández. Um encontro entre amigos. Isso é saudável. Mas, meteram-se os três a dar uma aula sobre democracia, especialmente Lula, que esteve preso por roubalheira do dinheiro público e solto por uma manobra indecente do Supremo Tribunal Federal.

Para Luiz Inácio, a democracia é a melhor e mais importante forma de governo, já que – segundo ele – “permite a pluralidade, a divergência e a adversidade”. Ressaltou que no mundo inteiro, a elite econômica e a elite política se apoderaram da democracia, observando ainda que a Justiça tende mais a defender os ricos do que os pobres. Lula disse ainda na videoaula que a democracia é um processo de aperfeiçoamento de um regime de convivência democrática da humanidade. A democracia não é um pacto de silêncio, mas um processo de efervescência da sociedade em busca da construção de “um mundo justo, mais solidário, fraterno e humanista”. Estão corretas as palavras de Luiz Inácio. Exatamente isso. São palavras alentadoras. Mas para quem Lula disse isso? Certamente para ele mesmo, que revelou ao país a grande mentira que sempre foi e que, no poder, esqueceu tudo que pregou por mais de 20 anos e fez tudo que condenava nos outros governos. Aliás, fez pior, porque esteve à frente de uma quadrilha como nunca se viu na história do mundo. O PT, liderado por Lula, se transformou nessa bagaça. Pior é que a esquerda brasileira ainda tem em Lula o seu líder máximo. Para ter ainda Lula como líder, só pode ser uma esquerda vagabunda e vergonhosa.

Lula tem dito por aí, só para plateias favoráveis, já que é incapaz de sair às ruas, que o desenvolvimento da América Latina passa pela eleição de governos progressistas, os únicos capazes de promover uma integração na região, ao mesmo tempo em que cuidam do povo mais pobre. Lula afirmou acreditar que a América Latina precisa de uma oportunidade para acabar com a pobreza. Tudo muito bonito no discurso. Só no discurso. E não passa do discurso. Tem um para cada local onde vai falar. E demonstra adorar uma ditadura. É um verdadeiro candidato a ditador. Tanto que Luiz Inácio não cansa de falar sobre o que ele e o PT chamam de “regulação da mídia”, o que significa censura à imprensa. Calar a imprensa, como nas ditaduras que ainda existem no mundo. Ditadura, nem de esquerda, nem de direita, nem do centro, nem do lado, nem de cima, de baixo, seja o que for. Ditadura não. Mas Lula é candidato a ditador. E vai começar censurando a imprensa. No seu governo, tentou 3 vezes, mas não conseguiu. E agora, dizendo-se imbatível na eleição presidencial de 2022, já está afirmando que voltará a esse assunto. E também não cansa de bajular vergonhosamente os grandes ditadores do mundo, os mais asquerosos, especialmente da América do Sul. É uma afronta. Companheiro, quem te viu e quem te vê. No fundo, certamente, o grande sonho de Luiz Inácio é transformar o Brasil numa imensa Venezuela.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.