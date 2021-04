‘STF está colecionando absurdos para livrar um corrupto e lavador de dinheiro’, diz Augusto Nunes

Comentarista de Os Pingos nos Is criticou o pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que requer a extensão da suspeição de Sergio Moro para outros dois processos

Reprodução/Jovem Pan Pedido apresentado pela defesa de Lula foi tema de Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 2



Na quinta-feira, 1º, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a extensão da decisão da Segunda Turma da Corte, que declarou suspeito o ex-juiz federal Sergio Moro, no caso do tríplex do Guarujá, para outros dois processos: do sítio de Atibaia e do imóvel que pertenceria ao Instituto Lula. Para Augusto Nunes, comentarista de Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, os ministros estão “colecionando absurdos para livrar um corrupto, lavador de dinheiro, corretamente condenado em segunda instância e, em um caso, em terceira instância também”.

“O ministro Gilmar Mendes costuma dizer que a Operação Lava Jato foi a maior mentira do judiciário brasileiro. O que está acontecendo na Segunda Turma é o maior escândalo do Judiciário. São cinco advogados, fantasiados de juízes, que estão colecionando absurdos para livrar um corrupto, lavador de dinheiro, corretamente condenado em segunda instância e, em um caso, em terceira instância também. Quem expediu a sentença do caso do sítio de Atibaia não foi Moro, foi a juíza Gabriela Hardt. A sentença dela foi avalizada, confirmada, pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Em segundo lugar, o Moro está sendo perseguido não pelos erros que eventualmente cometeu, mas pelos acertos: ele prendeu um bandido. Quem acha que Lula, ou diz Lula não cometeu nenhum tipo de crime, é maluco ou malandro, não há terceira opção. O Gilmar Mendes, quando Lula pede alguma coisa para ele, ele não encara como um pedido, mas como uma ordem. O Lula está ordenando ao agora relator que o absolva de novo. Se o juiz Sergio Moro, se todos os processos que passaram por ele forem anulados, tem de anular também a devolução do dinheiro por parte dos que fizeram a colaboração premiada com a Justiça. Tem que anular para todos. Quero ver se o Supremo tem coragem para isso. Coragem até tem, mas vamos ver se eles têm coragem, se o povo souber manifestar a sua indignação”, disse Augusto Nunes.

O comentarista da Jovem Pan também afirmou que o ministro Gilmar Mendes “é cúmplice de bandido”. “O Gilmar, agora relator, vai tentar acabar com tudo. Ele é cúmplice de bandido. Suspeito é ele. Ele chorou, tentou chorar, lágrimas de esguicho, em homenagem ao advogado de Lula. [Gilmar] É parceiro dele, os dois são advogados de um culpado, de um criminoso. Eles agem juntos. A partir daí, deveria ser declarado suspeito o Gilmar mendes. Aliás, estão sob suspeição todos os integrantes da Segunda Turma. A Cármen Lúcia, também, pelo absurdo que cometeu ao modificar o voto, decidida a livrar o Lula da cadeia, que é merecidíssima. E também o Fachin, que começou toda essa confusão, confusão articulada para beneficiar um bandido”.