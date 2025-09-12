Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > Aliados não veem aumento de tom de Tarcísio contra STF como problema: ‘Calculado’

Aliados não veem aumento de tom de Tarcísio contra STF como problema: ‘Calculado’

Entendimento é que o chefe do Executivo paulista precisava fazer um aceno à base eleitoral de Bolsonaro e a própria família do ex-presidente

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Beatriz Manfredini
  • 12/09/2025 14h37 - Atualizado em 12/09/2025 14h42
  • BlueSky
Julia Martins/Raspress/Estadão Conteúdo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), discursa durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo O governador Tarcísio de Freitas chamou Alexandre de Moraes de "tirano" durante manifestação na Avenida Paulista

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >