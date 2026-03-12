Deputado do PT diz que vice de centro seria ‘bem-vindo’ em eventual campanha de Haddad

Deputados do PT citam Marina Silva e Márcio França como possibilidades; Simone Tebet ganha força para disputar o Senado

O Partido dos Trabalhadores busca um nome para a vaga de vice de Fernando Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes que dialogue com setores tradicionalmente mais distantes da sigla. Em conversa com a coluna, o deputado Kiko Celeguim (PT), presidente estadual do partido em São Paulo e favorito para assumir a coordenação da campanha do ministro, afirmou que um nome de centro “seria muito bem-vindo” para compor a chapa.

O tema ganhou espaço após o ministro da Fazenda anunciar que deixará o governo na próxima semana. Segundo fontes do PT ouvidas pela reportagem, o escolhido ou a escolhida não precisa necessariamente ser visto como totalmente de centro, mas sim ter capacidade de diálogo com setores produtivos e com o mercado. “Precisa ter diálogo com os segmentos mais refratários ao PT”, resumiu um interlocutor.

Ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva seguem entre os cotados. Nomes como Marina Silva e Márcio França, por exemplo, não são descartados. Apesar da ligação direta com o campo político do PT, ambos são vistos como figuras com maior capacidade de transitar entre eleitores e setores mais resistentes ao partido. Articuladores destacam, porém, que França precisaria aceitar uma espécie de “rebaixamento” nesse cenário, já que até o momento vinha sendo tratado como possível pré-candidato cabeça de chapa.

Já o nome de Simone Tebet tem sido menos citado. Isso porque a avaliação interna é de que sua candidatura ao Senado por São Paulo é praticamente certa.

Como antecipou a reportagem, a legenda espera que Haddad desembarque em São Paulo em abril, após alguns dias de descanso. O ministro ainda não admite publicamente que concorrerá ao governo do Estado, mas internamente a candidatura já é tratada como definida.

Além de Celeguim, o PT já definiu outros nomes para a campanha. O publicitário Otávio Antunes será o marqueteiro e atuará ao lado do deputado Jilmar Tatto, que ficará responsável pela coordenação de comunicação.

