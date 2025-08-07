Eduardo Bolsonaro liga para agradecer apoio de Nunes ao pai

Desde a imposição das medidas cautelares pelo Supremo, prefeito de São Paulo tem defendido o ex-presidente em diversas ocasiões

Beto Barata/PL Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro durante reunião de apoio ao ex-presidente



O deputado federal Eduardo Bolsonaro ligou para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para agradecer os pronunciamentos em defesa de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde que medidas cautelares começaram a ser impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Nunes tem defendido Bolsonaro em diversas oportunidades, como entrevistas com a imprensa. Ele também compareceu ao último ato pró-Bolsonaro na capital paulista, no último domingo (3).

Fontes próximas ao prefeito afirmaram que Eduardo, quando agradeceu Nunes, disse que outros políticos que foram eleitos na onda bolsonarista não estão defendendo o ex-presidente “como deveriam”. Durante o ato bolsonarista, Nunes não discursou. Ele estava ao lado do vice, coronel Mello Araújo, que foi indicado à chapa justamente por Jair Bolsonaro. Na época, o apoio do ex-presidente à Ricardo Nunes foi rodeado de uma série de idas e vindas, com poucas aparições conjuntas e intervenção direta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nunes chegou a dizer que Tarcísio “bancou” a reeleição dele, em 2024, ao firmar apoio mesmo diante de dúvidas de aliados.

Críticas a Tarcísio

A ligação de Eduardo Bolsonaro a Nunes ocorreu na mesma época em que o deputado fez uma série de duras críticas a Tarcísio de Freitas. O filho do ex-presidente não concordou com o posicionamento de Tarcísio contra as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e queria que o governador tivesse usado a anistia de Bolsonaro nas falas sobre a negociação. O próprio ex-presidente precisou ligar para Eduardo pedindo para que ele parasse de criticar Tarcísio.

Nunes no Bandeirantes

Ricardo Nunes é um dos nomes colocados como possível candidato ao governo de São Paulo em 2026 com o apoio de Tarcísio, caso o governador saia para disputar a Presidência da República.

