Embraer e suco de laranja de fora dão alívio, mas Tarcísio dobra crédito a empresários

Valor passou de R$ 200 milhões para R$ 400 milhões; gestão estadual também liberou R$ 1,5 bilhão em créditos acumulados de ICMS

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Tarcísio de Freitas no lançamento do Programa Trampolim



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dobrou a linha de crédito ofertado para empresários afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. O valor passou de R$ 200 milhões para R$ 400 milhões. Além disso, a gestão estadual também liberou R$ 1,5 bilhão em créditos acumulados de ICMS. Cada empresa poderá solicitar até R$ 120 milhões, conforme critérios estabelecidos. Os pedidos aprovados serão atendidos em até 10 parcelas e o cronograma de liberação terá início no mês de setembro.

As novas diretrizes de crédito foram firmadas na quarta-feira (30). A divulgação de itens isentos do tarifaço, como de duas das principais indústrias do estado — a de aviões da Embraer e a do suco de laranja — foram sentidas como alívio pela gestão estadual. Tarcísio,l chegou a estimar que São Paulo poderia perder até 120 mil empregos em razão das taxas. Mesmo assim, segundo aliados, o momento ainda é de preocupação: setores importantes do agronegócio paulista, como carnes e cafés, continuam sob tarifas elevadas.

