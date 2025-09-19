‘Não interessa pra nós’, diz Valdemar sobre PL da dosimetria

Mudança de nome do texto, originalmente pensado como anistia, tem sido criticada por bolsonaristas

Beto Barata/PL 'Vamos discutir, esse pessoal que está preso tem que sair em paz. Quem quebrou tem que pagar', completou presidente do PL



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que um projeto de lei da dosimetria, e não da anistia, “não interessa” ao partido. A mudança no nome, indicando não um perdão completo dos condenados, mas uma redução nas penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi levantada nesta quinta-feira (19), após conversa do relator, deputado federal Paulinho da Força, com representantes da Corte, Hugo Motta, o presidente da Câmara, e outras autoridades na casa do ex-presidente Michel Temer.

“Não interessa para nós, como ele [Paulinho] já tem até o nome da mudança, vamos ter que resolver no voto”, disse Valdemar em mensagem enviada à coluna. Questionado sobre a possibilidade de o PL fechar questão contra um texto como esse, o presidente da sigla, no entanto, abriu a possibilidade de discussão. “Vamos discutir, esse pessoal que está preso tem que sair em paz. Quem quebrou tem que pagar”, completou.

Desde o vídeo divulgado nas redes sociais de Paulinho da Força com a possível mudança de nome, deputados, vereadores e senadores bolsonaristas tem chamado a troca de “enterro” do projeto de lei da anistia. Tanto o PL quanto aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defendem, de forma geral, um texto que conceda perdão aos condenados por tentativa de golpe – e não uma redução nas penas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.