Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Beatriz Manfredini > ‘Não interessa pra nós’, diz Valdemar sobre PL da dosimetria

‘Não interessa pra nós’, diz Valdemar sobre PL da dosimetria

Mudança de nome do texto, originalmente pensado como anistia, tem sido criticada por bolsonaristas

  • Por Beatriz Manfredini
  • 19/09/2025 10h25 - Atualizado em 19/09/2025 10h26
  • BlueSky
Beto Barata/PL O Presidente Nacional do PL, Valdemar Costa Neto, durante gravação de mensagem para o Dia das Crianças 'Vamos discutir, esse pessoal que está preso tem que sair em paz. Quem quebrou tem que pagar', completou presidente do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que um projeto de lei da dosimetria, e não da anistia, “não interessa” ao partido. A mudança no nome, indicando não um perdão completo dos condenados, mas uma redução nas penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi levantada nesta quinta-feira (19), após conversa do relator, deputado federal Paulinho da Força, com representantes da Corte, Hugo Motta, o presidente da Câmara, e outras autoridades na casa do ex-presidente Michel Temer.

“Não interessa para nós, como ele [Paulinho] já tem até o nome da mudança, vamos ter que resolver no voto”, disse Valdemar em mensagem enviada à coluna. Questionado sobre a possibilidade de o PL fechar questão contra um texto como esse, o presidente da sigla, no entanto, abriu a possibilidade de discussão. “Vamos discutir, esse pessoal que está preso tem que sair em paz. Quem quebrou tem que pagar”, completou.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Desde o vídeo divulgado nas redes sociais de Paulinho da Força com a possível mudança de nome, deputados, vereadores e senadores bolsonaristas tem chamado a troca de “enterro” do projeto de lei da anistia. Tanto o PL quanto aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defendem, de forma geral, um texto que conceda perdão aos condenados por tentativa de golpe – e não uma redução nas penas.

Leia também

No domingo antes de pautar anistia, Motta e Tarcísio jantaram no Bandeirantes

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >