‘PMS não trabalharão dentro dos ônibus’, diz coronel Mello Araújo

Vice-prefeito de SP explica que há uma série de protocolos a serem seguidos pela Polícia Militar, e o policiamento dividido com a GCM no trabalho em conjunto, segundo ele, é a melhor forma de lidar com a situação

Reprodução/Instagram/@melloaraujo10 O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL)



O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL), disse, em entrevista à coluna, que os Policiais Militares (PM) não atuarão dentro dos ônibus da capital para coibir ataques, papel que vem sendo cumprido por 200 GCMs (Guarda Civis Mumicipais) desde essa sexta-feira (25). “A Polícia Militar, para trabalhar dentro de ônibus, existem protocolos, está sendo conversado com a instituição. Mas te adianto que a PM não vai fazer esse tipo de trabalho [atuar dentro dos ônibus]. A PM vai atuar nos corredores de ônibus, nas abordagens, no preventivo”, disse, em entrevista à coluna. “A GCM está atuando pra contribuir com esse policiamento, e a Polícia Civil segue com a investigação”, completou.

Na quarta-feira (23), quando anunciou o efetivo de 200 GCMS nos ônibus, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, tinha sinalizado a possibilidade. “Eu pedi para o vice-prefeito Coronel Mello Araújo, que é o que coordena a nossa operação delegada, para que a gente possa colocar alguns policiais da operação delegada dentro dos ônibus. Então, nas linhas onde a gente tem o maior número de ataques, a gente terá também os policiais militares da operação delegada”, declarou.

Apesar disso, Mello Araújo explica que há uma série de protocolos para serem seguidos com a Polícia Militar, e o policiamento dividido com a GCM no trabalho em conjunto, para ele, é a melhor forma de lidar com a situação. De acordo com a SPTrans, até o momento, 840 ônibus foram atacados, desde o início de junho, em toda a região metropolitana. Só na capital, foram 549, e 291 nos ônibus intermunicipais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que os GCMS atuarão dentro dos ônibus em locais com registros de ataques a coletivos. Além disso, os guardas darão apoio na saída das garagens e também ao longo do percurso das linhas, que, por razões estratégicas, não serão divulgadas”. “A Prefeitura ressalta que a GCM já tem atuado no patrulhamento das vias mais atingidas por ocorrências com a destinação de 50 viaturas exclusivas para rondas nesses locais, e a PM também reforçou o policiamento em vias estratégicas”, continua.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.