Tarcísio, Ibaneis e outros governadores de direita vão a jantar do União Brasil nesta terça
Encontro está previsto para acontecer depois da oficialização da federação entre União Brasil e Progressistas; foram convidados os mesmos nomes que se reuniram no início do mês na capital federal
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Nohlan Scholzel/SANGovernadores de centro-direita e direita posam para foto após encontro em Brasília
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.