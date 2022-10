A vida tem dessas coisas: algumas são fáceis, outras nem tanto

Quando comparamos o tamanho das duas listas, constatamos que não está fácil para ninguém

Freepik Acordar cedo está entre as muitas difíceis tarefas da vida



Coisas difíceis da vida: guardar dinheiro. Ler Guimarães Rosa. Dormir no avião (classe turística). Fazer xixi no avião, lavar a mão no avião, escovar os dentes no avião. Trabalhar depois do almoço. Pedir demissão. Ganhar na loteria. Fazer molho pesto sem grudar no liquidificador. Fazer brigadeiro e não lamber a colher. Lamber a colher e queimar a língua. Lavar a louça depois de uma feijoada. Limpar grelha. Fazer compra de mês. Não pedir sobremesa. Emagrecer. Ir para academia no inverno. E no verão. Andar na esteira. Correr, então… Encontrar a cara-metade. Terminar um namoro. Terminar um casamento. Achar o apartamento ideal. Fazer mudança. Encontrar vaga em São Paulo. Dirigir no Rio. Pegar táxi em Nova York. Jogar xadrez. Fazer Sudoku. Não esquecer o guarda-chuva, os óculos e o casaco. Não perder elástico de cabelo, anel e tampa de Bic. Dormir cedo. Acordar cedo. Sair do banho no inverno. Tirar a maquiagem depois da balada. Escovar os dentes depois da balada. Passar camisa. Usar salto. Cortar a unha do pé. Prestar vestibular. Fazer Imposto de Renda. Preencher formulário de visto. Não deixar o filho ficar no celular. Ou comer Nutella. Manter a palavra quando diz, no calor da emoção, que seu filho vai ficar sem videogame por um mês. Ligar para reclamar que uma conta veio errada. Ligar para reclamar que a internet caiu. Ligar para uma companhia aérea. Conseguir seguidores. Fazer mala. Parar de fumar. Trocar pneu. Tomar Novalgina em gotas. Que dá, dá, mas é tão difícil…

Coisas fáceis da vida: gastar dinheiro. Ler gibi. Dormir no ônibus (leito). Dormir depois do almoço. Fazer miojo. Devorar pipoca, batata frita e Bis. Pedir iFood. Engordar. Ver seriado à tarde. Ver seriado de madrugada. Andar de chinelo. Lavar o cabelo no salão. Encher o filho de beijos. Ficar no Instagram. Tomar AAS infantil. É. Se compararmos o tamanho das duas listas, não tá fácil pra ninguém.

