Abreviações digitais: aqui vai uma msg pra vcs

Às vezes, é melhor teclar do que escrever

marymarkevich/Freepik Jovens costumam ser os maiores adeptos de abreviações em mensagens



Cada dia vejo mais pessoas abreviando as palavras nos meios digitais, principalmente nas conversas de WhatsApp, opa, no Zap. É quase um dialeto novo. O fato é que tb acontece cmg. Qdo estou com pressa, mandar uma msg resumida é msm + rápido. Às x me atrapalho? S. Mas sou contra? N. Na vdd, agiliza a vida. Não fica tão bonito, mas blz. O importante ao abreviar é fazer como minha mãe me ensinou: dizer sempre pfv e obg. Também serve pls ou tks. Mas tem x q não tem nada melhor do que mandar um pqp. Desculpa, mãe.

Vc não acha q tem palavras q não deveriam ser abreviadas? Sdds de quando escrevíamos saudades. Não é qq sigla que eu entendo. Tem x q fico boiando. Você sabia q Sla é “Sei lá” e Pdc é “Pode crer”? Nem Deus escapa: Mddc? Meu deus do céu! Plmdds? Pelo amor de Deus!!! Com ctz tem algumas abreviações que demostram a nossa idade. Att, atenciosamente? Não, virou “ah tá”. Cm, centímetros? Nada disso. Hj em dia significa “com”.

O + complexo são as risadas. Tem toda uma etiqueta. Se escrevo alguma coisa que não é pra ser levada a sério, mando um rs pra não dar confusão. Se me contam uma piada razoável, mando um hehehe pra ser simpática. Tem gente que prefere rsrsrsrs. Tem gosto p/td. Na preguiça msm, o bom é teclar uma letra só: kkkkk. Mas se a piada for muito boa, me entrego ao hahaha. E se for de cair da cadeira, ainda dou um upgrade: HAHAHAHA. Será que esta é uma boa crônica? Eu acho que txt literário tem que usar a norma culta. Sqn. Estou adorando escrever assim. Vc tbm? Tamo junto. Ops, TJ! Bj, Bjs, Bjão e Bjokas pra vcs.

