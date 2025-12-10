Confesso, sou emocionada: e não é só porque choro na apresentação do meu filho

Ser emocionada é não ter vergonha de expressar seus sentimentos com toda sua alma

Freepik Sou aquela que faz cafuné no namorado dormindo, manda “boa tarde, amor” e deixa chocolatinho no travesseiro — mesmo dividindo depois.



Não sei se você está familiarizada, mas, de uns tempos pra cá, a palavra “emocionada” deixou de ser usada apenas para quando enchemos os olhos d’água diante de algo tocante, tipo: “Fiquei emocionada com sua generosidade” ou “Estou emocionada com o novo show do Caetano…”. Hoje em dia, essa palavra é popularmente usada para descrever uma pessoa apaixonada, romântica, carinhosa e que não poupa demonstrações de amor. Resumindo: eu.

Eu sou aquela que faz cafuné no namorado enquanto ele está dormindo (ou seja, um cafuné inútil). A que manda um “boa tarde” combinado com algumas dessas palavras: amor, vida, saudades, tesouro… Ou deixa chocolatinho no travesseiro dele (mesmo que o faça dividir depois).

Playlist do casal é popular desde os tempos do meu primeiro Gradiente. Em geral, é o emocionado que começa a coletânea. Quando começamos a sair, meu namorado fazia de tudo para disfarçar sua crescente paixão por mim. Mas seu inconsciente não. Uma quarta à tarde ele me mandou a música “Pense em mim”, da banda Cheiro de Amor. Me desculpe, querido, mas deu na cara. Aproveitando a deixa, peguei a música e criei uma playlist no Spotify. Nome: Tá pensando em mim que eu sei.

Outra coisa muito emocionada é guardar datas. Isso pode ser um inferno, pois, geralmente, o outro costuma ser lesado nesse quesito. O segredo aqui é não ficar brava quando ele responde que vocês estão namorando há 6 meses e, mediante a sua cara de espanto — e ódio —, tenta corrigir dizendo: 10 meses. Na verdade, são 9 meses e 6 dias, mas, reconheça o esforço, já que errar é coisa de gente normal.

O fato é que, declarado ou não, todo mundo tem um emocionado dentro de si. O lance é achar alguém que te inspire a colocá-lo pra fora. Você pode descobrir que, tanto quanto receber cafuné, espiar o sorriso da sua amada lendo uma declaração no espelho embaçado pode ser prazeroso. Ou acordá-la com pão de queijo quentinho pode alegrar o dia dela e o seu também.

A verdade é que, emocionada mesmo, é quem escreve uma crônica inspirada no namorado numa segunda-feira à noite, manda pra ele e termina dizendo: “Boa noite, amor da minha vida, estou com saudades do meu tesouro”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.