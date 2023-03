Minhas vulnerabilidades no papel: como superei o medo de me expor e assumi a minha verdadeira paixão

Curiosamente, foi de mãos dadas com a minha bipolaridade que encontrei o caminho para fundir meus dois mundos, o divertido e o profundo

Bia Garbato/Arquivo Pessoal BIa Garbato escreveu o livro "Bipolar, Sim. Louca, Só Quando Eu Quero"



Eu não me lembro quando eu disse pela primeira vez que queria escrever um livro, mas sei que foi antes dos 12. Fiz o que pude para fugir desse sonho. Fui atendimento em agências de publicidade, professora de artes plásticas, sócia de uma produtora de som, locutora e designer de interiores. A razão? Honestamente, medo. Eu sempre escrevi. Alguns escritos eu dividia com meus amigos, outros guardava para mim. Não era raro alguém dizer: “Esse texto está hilário, você tem que escrever um livro”. Só que, além de engraçadinha, eu tinha um outro lado: o que entrava em depressão. Esses dois lados faziam parte de mim. E eu não sabia como conciliá-los.

Depois de algum tempo, minha depressão foi promovida a bipolaridade. Aí mesmo é que não ia rolar. Curiosamente, foi ela quem me trouxe até aqui. Foi de mãos dadas com a minha bipolaridade que encontrei o caminho para fundir meus dois mundos. E agora ela está aí, não só dentro do livro, como estampada na capa, junto com o meu lado divertido. Hoje vi meu livro exposto numa livraria. Esticando um pouco o pescoço, dá para ver da vitrine. Decidi comprar um para uma pessoa muito especial, que nunca deixou de acreditar em mim: a menina com menos de 12.

Convido vocês para o lançamento do meu livro “Bipolar, Sim. Louca, Só Quando Eu Quero”, no dia 7 de março, das 18h30 às 21h30, na Livraria da Travessa (Rua dos Pinheiros, 513). Meu livro também está disponível nas livrarias e na Amazon.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.