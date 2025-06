Bolsonaristas avaliam que Eduardo Bolsonaro ‘trabalha bem’ nos EUA e tem linha direta com Marco Rubio

Parlamentar de direita jantou recentemente com o filho 03 de Jair Bolsonaro e presenciou uma ligação do secretário de Estado dos Estados Unidos

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Parlamentar da oposição revelou a influência de Eduardo dentro do governo americano



Um parlamentar da oposição ligada ao núcleo duro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou Eduardo Bolsonaro (PL) de forma reservada ao titular desta coluna, afirmando que o deputado federal licenciado está trabalhando muito bem nos Estados Unidos. Ele revelou a influência de Eduardo dentro do governo americano. O parlamentar bolsonarista contou ter jantado recentemente com o filho “03” de Jair Bolsonaro, quando ele recebeu uma ligação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

Na última semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que há uma “grande chance” de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, seja punido pelo governo americano com sanções. A declaração foi feita durante uma sessão na Câmara dos Representantes.

Rubio participou de uma audiência do Comitê de Relações Exteriores da Casa. Durante a sessão, o deputado republicano Cory Mills — considerado fiel a Donald Trump — afirmou que o Brasil enfrenta um “alarmante retrocesso nos direitos humanos” e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria prestes a se tornar um preso político.

Parlamentares do Partido Liberal ainda calculam os impactos do movimento feito por Carla Zambelli e anunciado nesta terça-feira (3). Deputados justificam que há bastante tempo estavam de olho no “pescoço” da parlamentar e que ela não teria menor chance de defesa no Brasil. Membros da oposição ainda acreditam que, até 2026, novos nomes entrarão na mira da Justiça brasileira, com grande possibilidade de estarem fora das eleições de 2026.

