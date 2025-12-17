Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Câmara aprova projeto que propõe restringir prisão domiciliar para acusados de alta periculosidade

Câmara aprova projeto que propõe restringir prisão domiciliar para acusados de alta periculosidade

Proposta do deputado Coronel Assis (PL) veda substituição da preventiva para líderes de crime organizado e milícias; texto aguarda análise do plenário

  • Por Bruno Pinheiro
  • 17/12/2025 07h46
  • BlueSky
Reprodução / Jovem Pan News Proposta do deputado Coronel Assis (PL) veda substituição da preventiva para líderes de crime organizado e milícias Proposta do deputado Coronel Assis (PL) veda substituição da preventiva para líderes de crime organizado e milícias

A proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados altera o Código de Processo Penal para impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em casos considerados de alta periculosidade, envolvendo líderes de organizações criminosas ou integrantes de milícias privadas.

Atualmente, o artigo 318 do CPP permite a conversão da prisão cautelar em regime domiciliar sob certas condições, como grave problema de saúde ou avançada idade. O novo texto, contudo, insere uma vedação expressa para quando o réu for identificado como de alta periculosidade ou estiver à frente de atividades criminosas estruturadas. A proposta estabelece ainda que, para eventual concessão por motivos de saúde, será exigido laudo médico oficial do Estado, atestando a gravidade da condição e a incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado.

Na justificativa anexa ao projeto, o parlamentar sustenta que a legislação vigente é omissa em relação a essa categoria específica de acusados, o que teria levado a decisões judiciais “controversas” e “potencialmente danosas à ordem pública”. “A falta de critérios rigorosos cria um ambiente propício à impunidade e à insegurança”, argumenta Assis. Segundo ele, a mudança visa equilibrar direitos constitucionais — como a dignidade da pessoa e a saúde — sem comprometer a segurança coletiva, tratando a prisão domiciliar como “exceção de rigoroso monitoramento”.

Caso aprovada, a alteração deve impactar as decisões sobre *medidas cautelares* em todo o país, limitando o arbítrio judicial nesses casos particulares. Especialistas em Direito Penal avaliam que a proposta pode gerar controvérsias sobre a definição jurídica de “alta periculosidade”, abrindo espaço para questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF).

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A iniciativa reflete a pressão por endurecimento penal no Congresso, tema que ganha destaque na agenda política em meio a preocupações da sociedade com a criminalidade violenta. O projeto agora aguarda designação de relator nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados, antes de seguir para votação em plenário.

Leia também

Câmara aprova corte em benefícios fiscais e aumento de impostos para bets e fintechs
Câmara aprova redação final de projeto que regulamenta reforma tributária

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >