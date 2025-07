Carlos Bolsonaro e Caroline de Toni miram o Senado com apoio de Jair em SC

Bolsonaro busca eleger uma bancada numerosa de senadores para conseguir pautar o impeachment de ministros do STF

Reprodução/Instagram/@carlosbolsonaro Nesta terça-feira (8), Carlos Bolsonaro (PL) visitou Brasília e pousou para foto ao lado da deputada Caroline de Toni (PL-SC)



O ex-presidente Jair Bolsonaro tem confirmado a aliados a candidatura de Carlos Bolsonaro (PL) ao Senado por Santa Catarina. O ex-presidente tem revelado que tomou a decisão após conversar tanto com o filho, que atualmente exerce o mandato de vereador no Rio de Janeiro, quanto com o governador catarinense, Jorginho Mello (PL). Nesta terça-feira (8), Carlos Bolsonaro (PL) visitou Brasília e pousou para foto ao lado da deputada Caroline de Toni (PL-SC). O encontro foi na Casa da Liberdade, presidida pela deputada Caroline de Toni.

“Hoje tive a oportunidade de visitar a competente e guerreira parlamentar Caroline de Toni (Santa Catarina), na Casa da Liberdade, assim como procuro conversar e compartilhar experiências com muitos outros, seja de maneira formal ou informal, visando sempre aprender e compartilhar vivências. Neste momento, poucos motivos nos fazem sorrir; contudo, esses encontros nos enchem de energia para continuar o combate. Agradeço, mais uma vez, a disponibilidade e simpatia, colocando-me à disposição, sempre”, disse Carlos Bolsonaro.

O registro foi visto por aliados como um sinal de que esses serão os dois nomes que receberão o apoio de Bolsonaro para disputarem o Senado pelo Estado catarinense. Bolsonaro busca eleger uma bancada numerosa de senadores para conseguir pautar o impeachment de ministros do STF.

