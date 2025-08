Com a tornozeleira, Do Val precisará justificar a permanência em sessão após 19h

Senador foi abordado na manhã desta segunda-feira (4) pela Polícia Federal no Aeroporto de Brasília, ao desembarcar de uma viagem aos Estados Unidos realizada sem autorização do Supremo

Marcos Oliveira/Agência Senado O equipamento foi colocado em do Val no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime)



A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta segunda-feira (4/8), mandado de busca e apreensão e medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES). A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Com o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno entre 19h e 6h de segunda a sexta-feira, e recolhimento integral nos fins de semana, feriados e dias de folga, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o senador a estender o expediente no Senado caso precise, mas terá que justificar.

“Esclareço, nesse sentido, em complemento à decisão proferida no dia 24/7/2025, que o investigado MARCOS RIBEIRO DO VAL poderá, durante o período de segunda a sexta-feira, excepcionalmente, exceder o horário das 19h00 do recolhimento domiciliar noturno, caso seja necessário para participar de sessões ou votações do Senado Federal, devendo justificar a esta SUPREMA CORTE comprovadamente em até 24 (vinte e quatro) horas”, disse Moraes.

Do Val foi abordado na manhã desta segunda por policiais federais no Aeroporto de Brasília, ao desembarcar de uma viagem aos Estados Unidos. Por ordem de Moraes, o senador colocou tornozeleira eletrônica. O equipamento foi colocado no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF). Do Val estava acompanhado do advogado Iggor Dantas.

