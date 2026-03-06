Deputado Fausto Pinato marcou videoconferência com Vorcaro e ‘Ciro’

Outro lado: parlamentar diz que “Ciro” é advogado do banco, não o senador Ciro Nogueira; outras mensagens mostram Vorcaro celebrando projeto do senador como “bomba atômica no mercado financeiro” e o descrevendo como um dos “grandes amigos de vida”

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado Fausto Pinato



O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso pela segunda vez nesta semana pela Polícia Federal, recebia mensagens do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP) articulando uma videoconferência a três com um personagem identificado apenas como “Ciro”. “Oi amigo precisamos fazer a vídeo conferência eu vc e Ciro”, escreveu o deputado. Vorcaro respondeu de imediato: “Opa. Vamos. Só me chamar.” No dia seguinte, era o próprio banqueiro quem retomava o contato, enviando três mensagens seguidas a Pinato perguntando se falariam. As mensagens integram o material obtido com exclusividade pela Jovem Pan a partir dos documentos da investigação da Polícia Federal e de registros analisados pela CPI do INSS.

Procurado pela reportagem, Pinato divulgou nota afirmando que o “Ciro” mencionado não é o senador Ciro Nogueira, mas o advogado Ciro Rocha Soares, ex-advogado do Banco Master. Segundo o deputado, em 2023 o advogado o procurou porque o banco tinha interesse em abrir uma filial na China — e Pinato preside a Frente Parlamentar Brasil-China. O parlamentar afirma que a videoconferência nunca chegou a acontecer, que o banco desistiu do projeto e que não possui e nunca possuiu qualquer relação de amizade com Vorcaro, não se recordando sequer de ter sido apresentado ao banqueiro.

A versão, no entanto, contrasta com outro conjunto de mensagens obtidas pela Jovem Pan News. Nos registros, Vorcaro comemora com entusiasmo uma iniciativa legislativa do senador Ciro Nogueira (PP-PI). “Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica mercado financeiro! Ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes! Está todo mundo louco”, escreveu o banqueiro. Segundo ele, a repercussão foi imediata. “Kkk todo mundo me ligando”, disse, acrescentando: “Sentiram o golpe.” A proposta beneficiaria diretamente instituições como o Banco Master, banco de médio porte que disputava espaço com as grandes instituições financeiras do país. Em outro trecho, ao comentar os possíveis desdobramentos da situação, Vorcaro afirmou que, se fosse retratada em um filme, teria “tantos desdobramentos loucos.”

A proximidade com Nogueira não era circunstancial. Em uma troca de mensagens com a namorada, Vorcaro descrevia o senador como um dos “grandes amigos de vida” que tinha.

A conexão com o escândalo do INSS

A figura de Fausto Pinato aparece em mais de um fio das investigações em curso. O deputado preside também a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Empreendedorismo Rural, criada em abril de 2024 com 218 parlamentares. A frente utilizou como ponto de reuniões uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília, alugada pela Conafer — confederação de agricultores que está no centro do escândalo de desvios no INSS investigado pela Polícia Federal. A entidade informou que teve suas contas bloqueadas pela Justiça, o que a impediu de pagar aluguel e encargos de sua sede, e que parte dos funcionários passou a trabalhar na mansão.

Pinato afirma que o imóvel foi cedido verbalmente pela entidade à frente parlamentar e que esteve no local apenas duas vezes para reuniões sobre projetos de lei. “Não tem nada assinado, é de boca”, disse. O deputado afirma ainda que tinha pouco contato com o presidente da Conafer, Carlos Lopes, e que desconhecia qualquer irregularidade antes de o escândalo vir a público. “Depois que estourou, eles não me procuraram mais, eu não falei mais com eles”, declarou.

