Deputados da oposição criticam distribuição de kits do programa Pé-de-Meia no Congresso

‘O que poderia ser utilizado para ajudar famílias carentes está sendo desperdiçado em brindes’, apontou Silvia Waiãpi, do PL; Sanderson, Rodrigo Valadares e Rodolgo Nogueira também fizeram críticas

Mário Agra/Câmara dos Deputados A deputada federal Silvia Waiãpi no plenário da Câmara dos Deputados



A distribuição de kits contendo meias e cartas do programa Pé-de-Meia para deputados e senadores gerou forte reação entre parlamentares da oposição. A crítica central é que a ação representa uma tentativa do governo de conquistar apoio político em meio a investigações sobre possíveis irregularidades na implementação do programa.

A deputada Silvia Waiãpi (PL-AP) não hesitou em classificar a iniciativa como um desperdício de recursos públicos. “O governo, que enfrenta investigações por suspeitas de ilegalidades, tenta enganar a população. O que poderia ser utilizado para ajudar famílias carentes está sendo desperdiçado em brindes. As meias deveriam ser entregues a quem realmente precisa”, afirmou.

A insatisfação foi ecoada pelo deputado Sanderson (PL-RS), que alertou: “Esse tipo de marketing não vai impedir que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) seja instaurada para apurar as supostas pedaladas fiscais do governo Lula.”

Rodrigo Valadares (União-SE) também se manifestou sobre o tema, destacando a falta de transparência do governo: “A distribuição desses kits é uma tentativa clara de desviar a atenção das investigações. Enquanto o governo deveria esclarecer as irregularidades do programa Pé-de-Meia, opta por brindar parlamentares com materiais promocionais. Não seremos enganados e continuaremos a exigir transparência no uso do dinheiro público.”

Por fim, Rodolfo Nogueira (PL-MS) definiu a ação como “uma afronta ao bom senso e à ética pública”. Ele criticou a escolha do governo por investir em brindes ao invés de esclarecer as dúvidas que cercam o programa, ressaltando a necessidade de responsabilidade e transparência na administração dos recursos públicos.

