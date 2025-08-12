Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Entre convite a youtuber e pedido de CPI, deputados investigarão influenciadores suspeitos de exploração sexual infantil

Entre convite a youtuber e pedido de CPI, deputados investigarão influenciadores suspeitos de exploração sexual infantil

Em um vídeo recente publicado no YouTube, Felca afirmou que existem indícios de uma rede de influenciadores que estariam incentivando, facilitando ou normalizando estes crimes

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Bruno Pinheiro
  • 12/08/2025 10h02 - Atualizado em 12/08/2025 10h08
  • BlueSky
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Rodrigo Valadares Deputado federal Rodrigo Valadares (UNIÃO-SE) apresentou um requerimento visando à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >