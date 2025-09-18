Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Forças Armadas se abstêm de debater anistia no Congresso

Forças Armadas se abstêm de debater anistia no Congresso

Militares que assessoram os comandante têm, de forma reservada, transmitido a diretriz de não discutir a pauta nem solicitar apoio para a aprovação da matéria

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Bruno Pinheiro
  • 18/09/2025 10h03
  • BlueSky
Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo Lula cumprimenta os comandantes das Forças Armadas no desfile de 7 de Setembro O presidente Lula cumprimenta os comandantes das Forças Armadas no desfile de 7 de Setembro

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >