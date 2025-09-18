Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Hugo Motta pede para deputados removerem publicações com provocações ao STF

Hugo Motta pede para deputados removerem publicações com provocações ao STF

Parlamentares de centro e oposição iniciaram o dia cobrando nas redes sociais que o suprocurador-geral da República, Nicolao Dino, seja convocado a depor na CPMI do INSS

  • Por Bruno Pinheiro
  • 18/09/2025 10h04
  • BlueSky
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Discussão e votação de propostas legislativas. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB) Hugo Motta atuou nesta terça-feira (16) nos bastidores para conter a escalada da ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), atuou nesta terça-feira (16) nos bastidores para conter a escalada da ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares de centro e oposição iniciaram o dia cobrando nas redes sociais que o subprocurador-geral da República, Nicolao Dino, seja convocado a depor na CPMI do INSS. A comissão investiga fraudes bilionárias em benefícios previdenciários, sendo ele irmão do ministro Flávio Dino.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Mas fontes ouvidas pelo titular desta coluna revelaram que Hugo Motta atuou pessoalmente pedindo a remoção das publicações nas redes sociais com conteúdos contra o STF para evitar um novo confronto às vésperas da votação do requerimento de urgência da anistia. O titular desta coluna apurou ainda que Motta telefonou para parlamentares e também convidou deputados para irem até o gabinete da presidente para discutirem o tema. Em uma análise feita por esta coluna, foi possível notar a remoção das publicações nas redes dos parlamentares.

Leia também

No domingo antes de pautar anistia, Motta e Tarcísio jantaram no Bandeirantes
Câmara dos Deputados aprova urgência de projeto de anistia a condenados do 8 de Janeiro

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >