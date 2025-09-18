Hugo Motta pede para deputados removerem publicações com provocações ao STF

Parlamentares de centro e oposição iniciaram o dia cobrando nas redes sociais que o suprocurador-geral da República, Nicolao Dino, seja convocado a depor na CPMI do INSS

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Hugo Motta atuou nesta terça-feira (16) nos bastidores para conter a escalada da ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), atuou nesta terça-feira (16) nos bastidores para conter a escalada da ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. Parlamentares de centro e oposição iniciaram o dia cobrando nas redes sociais que o subprocurador-geral da República, Nicolao Dino, seja convocado a depor na CPMI do INSS. A comissão investiga fraudes bilionárias em benefícios previdenciários, sendo ele irmão do ministro Flávio Dino.

Mas fontes ouvidas pelo titular desta coluna revelaram que Hugo Motta atuou pessoalmente pedindo a remoção das publicações nas redes sociais com conteúdos contra o STF para evitar um novo confronto às vésperas da votação do requerimento de urgência da anistia. O titular desta coluna apurou ainda que Motta telefonou para parlamentares e também convidou deputados para irem até o gabinete da presidente para discutirem o tema. Em uma análise feita por esta coluna, foi possível notar a remoção das publicações nas redes dos parlamentares.

