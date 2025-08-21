MBL rompe com Tarcísio, e Guto Zacarias anuncia saída da vice-liderança do governo paulista na Alesp

Deputado destacou que a decisão foi tomada em coerência com seus princípios e compromisso com a população paulista

Rodrigo Costa/Alesp O deputado estadual Guto Zacarias durante Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo



Nesta quarta-feira (20), o deputado estadual Guto Zacarias anunciou em discurso no Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), sua decisão de deixar a vice-liderança do Governo Tarcísio na Casa. O parlamentar destacou que a decisão foi tomada em coerência com seus princípios e compromisso com a população paulista. Segundo ele, não seria possível compactuar com projetos que ampliam regalias e privilégios ao Judiciário, considerados um descompasso com a realidade enfrentada pelos cidadãos.

“Eu não quero mais privilégio para o Judiciário. Precisamos aumentar o salário dos policiais que prendem vagabundo, isso sim. Não quero aumento de mamata para quem ganha R$ 40 mil.”, afirmou Zacarias.

Com a saída da vice-liderança, Zacarias reafirma sua postura de independência e reforça que seguirá atuando em defesa de uma gestão pública mais eficiente, responsável e voltada para os interesses da população.

