MBL rompe com Tarcísio, e Guto Zacarias anuncia saída da vice-liderança do governo paulista na Alesp

Deputado destacou que a decisão foi tomada em coerência com seus princípios e compromisso com a população paulista 

  • Por Bruno Pinheiro
  • 21/08/2025 09h52 - Atualizado em 21/08/2025 10h41
Rodrigo Costa/Alesp Guto Zacarias O deputado estadual Guto Zacarias durante Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Nesta quarta-feira (20), o deputado estadual Guto Zacarias anunciou em discurso no Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), sua decisão de deixar a vice-liderança do Governo Tarcísio na Casa. O parlamentar destacou que a decisão foi tomada em coerência com seus princípios e compromisso com a população paulista. Segundo ele, não seria possível compactuar com projetos que ampliam regalias e privilégios ao Judiciário, considerados um descompasso com a realidade enfrentada pelos cidadãos.

“Eu não quero mais privilégio para o Judiciário. Precisamos aumentar o salário dos policiais que prendem vagabundo, isso sim. Não quero aumento de mamata para quem ganha R$ 40 mil.”, afirmou Zacarias.

Com a saída da vice-liderança, Zacarias reafirma sua postura de independência e reforça que seguirá atuando em defesa de uma gestão pública mais eficiente, responsável e voltada para os interesses da população.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

