MT possui potencial para dobrar a produção sem a necessidade de desmatamento, diz presidente do LIDE MT

O presidente do LIDE MT, Igor Taques, enfatizou a relevância da participação de Mato Grosso na COP30, destacando a contribuição do estado para a discussão de temas ambientais e econômicos. “Aqui, neste evento, também falamos de temas que serão discutidos e tratados na COP30 Mato Grosso, dando a sua contribuição a esses temas”, afirmou Taques.

O presidente ressaltou que o estado enfrenta uma batalha constante contra narrativas distorcidas que não refletem a realidade das práticas sustentáveis do setor produtivo. “Nós temos muitos exemplos… Tivemos a presidente da AProSoja, a classe produtiva dando exemplos de diversos aspectos que Mato Grosso faz e faz bem, com diferença, e é exemplo para o Brasil”, declarou. Ele sublinhou que a agricultura em Mato Grosso possui potencial para dobrar a produção sem a necessidade de desmatamento. “Essas informações não chegam ao mercado europeu, não chegam ao mercado asiático, e o papel do LIDE é justamente, com o apoio da imprensa, fazer essas discussões”, completou.

Em resposta à polarização política no Brasil, Taques destacou a importância de um debate saudável e respeitoso sobre questões que transcendem a dicotomia política. “O ambiente político do Brasil está tensionado… O que nós podemos fazer através desses temas, dessas discussões, é dar luz, é dar clareza para aquele que tem a sua opinião, para que a tenha com convicção”, disse. Ele enfatizou que é fundamental que as pessoas formem suas próprias opiniões, independentemente das influências externas.

O presidente também comentou sobre a agenda internacional do LIDE, que inclui eventos na Europa e nos Estados Unidos, destacando a importância de mostrar a soberania brasileira no cenário global. “Fazer um evento em Washington é dizer aquilo que o brasileiro pensa. Sim, nós temos a nossa soberania. Sim, nós temos os nossos direitos. Sim, nós precisamos mostrar o tamanho que o Brasil tem”, afirmou Taques.

Por fim, Taques reafirmou a visão otimista sobre o futuro econômico de Mato Grosso, descrevendo o estado como uma “ilha de progresso e prosperidade”. Ele acredita que o desenvolvimento econômico não só gera riqueza, mas também empregos. “Toda vez que um novo negócio, uma nova empresa… conseguimos trazer recursos para cá, para serem investidos na iniciativa privada, nós temos, evidentemente, postos de trabalho sendo abertos, mercado aquecido, economia ativa”, concluiu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.