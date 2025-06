PL define Coronel Chrisóstomo como relator do projeto que derruba IOF

Em conversa com o titular desta coluna, o líder do PL na Câmara, deputado Sostenes Cavalcante, disse que a votação marcada para esta quarta-feira está dentro do previsto

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Material será analisado nesta quarta-feira (25) após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, pautar a votação



O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL RO) será o relator do PDL que derruba o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) do governo federal. No dia 16 de junho, a Câmara aprovou a urgência da medida, ou seja, que fosse apreciada mais rapidamente. O material será analisado nesta quarta-feira (25) após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), surpreender os líderes e pautar a votação. Em uma semana esvaziada em Brasília, a votação se dará de forma híbrida e os deputados poderão votar por meio eletrônico.

O líder do PT na Câmara dos Deputados disse ter sido surpreendido pelo gesto de Motta. “Como deputado e líder do PT, fui surpreendido com a divulgação da pauta de votações de amanhã. Entre os temas a serem apreciados, está o PDL que anula o decreto do IOF. Em sessão virtual? Esse é um assunto sério demais para o país!” escreveu Lindbergh Farias.

Em conversa com o titular desta coluna, o líder do PL na Câmara, deputado Sostenes Cavalcante, disse que a votação marcada para esta quarta-feira está dentro do previsto. “Uma vez votada a urgência, o mérito pode ser votado até na mesma sessão”, disse Sostenes.

Com a repercussão nesta quarta-feira, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) também afirmou nas redes sociais que a medida do governo federal “corrige injustiças”.

“O decreto do IOF corrige uma injustiça: combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores”, disse Haddad. O governo estima arrecadar R$ 10 bilhões neste ano com a medida.

