Prefeito de Cariacica corta verbas para escola de samba após desfile polêmico homenageando MST

Claudio Postay/Divulgação/Prefeitura de Cariacica Ensaio da escola de samba Independente de Boa Vista, que presta homenagem a Sebastião Salgado



O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), tomou uma decisão polêmica ao anunciar que não irá mais destinar recursos para a escola de samba Independente de Boa Vista. A medida foi motivada pela presença de uma ala que fazia referência ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) durante o desfile da agremiação no Carnaval de Vitória. A escola prestou homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado, cuja obra foi retratada de diversas maneiras nas alas do desfile, incluindo a participação do MST, movimento que Salgado documentou ao longo de sua carreira. No entanto, a escolha gerou uma onda de críticas.

Em uma nota de repúdio divulgada em suas redes sociais, o prefeito classificou o MST como um grupo criminoso, alegando que seus membros “espalham o terror e a tristeza no campo”. Sampaio também destacou que a intenção da prefeitura é promover a cultura, mas considerou que “o erro da escola é inadmissível” e que a agremiação deverá arcar com as consequências de sua escolha. A controvérsia ganhou força nas redes, onde uma seguidora do prefeito comentou que a obra de Salgado está intrinsecamente ligada ao MST, embora também não concordasse com a ala dedicada ao movimento.

Em resposta, Euclério Sampaio admitiu desconhecer o fotógrafo e justificou sua falta de atenção ao afirmar que estava focado em cuidar da saúde e da cidade. Em uma conversa exclusiva com o titular desta coluna, o prefeito defendeu sua decisão de cortar os recursos. “Apoio as escolas de samba por causa da cultura do município. Faltou respeito para comigo e para a cidade. Fui pego de surpresa pelo desfile em homenagem ao MST, financiado com verba municipal de mais de 650 mil reais. Como posso financiar a apologia ao que eu mais repudio?”, questionou.

