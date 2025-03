Presidente do Lide MT defende diálogo entre líderes empresariais e governamentais

‘O Brasil Summit foi uma oportunidade estratégica para reafirmarmos a importância de nosso Estado tanto no cenário nacional quanto internacional’, afirma Igor Taques

Jovem Pan Igor Taques, presidente do LIDE MT, destacou o papel crucial de Mato Grosso na atração de investimentos para setores como agronegócio



Em um encontro que reuniu mais de 300 executivos e líderes políticos, Brasília se tornou o palco de discussões sobre o futuro econômico do Brasil. O governador Ibaneis Rocha destacou os investimentos em andamento na capital federal, enquanto Paulo Octávio, presidente do LIDE em Brasília, enfatizou a necessidade de diálogo para promover um crescimento sustentável. “É fundamental superar o clima de conflito que tem prejudicado nosso avanço econômico”, declarou Octávio.

O evento também trouxe à tona a COP 30, marcada para novembro em Belém do Pará, como uma janela de oportunidade para o Brasil se posicionar no cenário global de sustentabilidade. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), sublinhou a importância de mobilizar o setor produtivo brasileiro em torno da agenda sustentável, especialmente em um momento em que o país será anfitrião da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. “É hora de apresentar um modelo de sucesso que una produção e preservação”, afirmou Barbalho.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Igor Taques, presidente do LIDE MT, também fez parte das discussões e ressaltou a relevância de Mato Grosso no contexto nacional. “O Brasil Summit foi uma oportunidade estratégica para reafirmarmos a importância de nosso Estado tanto no cenário nacional quanto internacional”, disse Taques.

Ele destacou o papel crucial de Mato Grosso na segurança alimentar global e na atração de investimentos para setores como agronegócio, infraestrutura e inovação. “Eventos como este são vitais para fortalecer o diálogo entre líderes empresariais e governamentais, criando conexões que impulsionam o desenvolvimento sustentável do Brasil”, concluiu.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.