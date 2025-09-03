Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Rodrigo Valadares elogia saída de União e PP da base governista e apoio à anistia: ‘Gesto de compromisso com o Brasil’

Rodrigo Valadares elogia saída de União e PP da base governista e apoio à anistia: ‘Gesto de compromisso com o Brasil’

Vice-líder da oposição destacou o simbolismo das ações da federação, realizadas em um dia marcado, segundo ele, pelo início de um ‘julgamento repleto de irregularidades’

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Bruno Pinheiro
  • 03/09/2025 09h44 - Atualizado em 03/09/2025 11h02
  • BlueSky
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Rodrigo Valadares O deputado Rodrigo Valadares, vice-líder da oposição, é filiado ao União Brasil de Sergipe

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >