Rodrigo Valadares elogia saída de União e PP da base governista e apoio à anistia: ‘Gesto de compromisso com o Brasil’
Vice-líder da oposição destacou o simbolismo das ações da federação, realizadas em um dia marcado, segundo ele, pelo início de um ‘julgamento repleto de irregularidades’
Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Kayo Magalhães/Câmara dos DeputadosO deputado Rodrigo Valadares, vice-líder da oposição, é filiado ao União Brasil de Sergipe
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.